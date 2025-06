Strefa Gazy: 45 osób zginęło w izraelskich atakach

Co najmniej 45 osób zginęło w sobotę w izraelskich atakach na Strefę Gazy - poinformowały lokalne władze medyczne. Obrona cywilna dodała, że 23 osoby zginęły, a ponad 100 zostało rannych w atakach przy punktach rozdawania pomocy humanitarnej.

Na północy Strefy Gazy 19 osób zginęło, a ok. 125 zostało rannych w oczekiwaniu na pomoc wydawaną w tamtejszym centrum fundacji GHF - poinformował agencję AFP Mohammed Al-Mughajir, rzecznik kontrolowanej przez Hamas obrony cywilnej. Dodał, że osiem ofiar zostało zabitych w ataku drona izraelskiej armii.

Wojsko przekazało w oświadczeniu, że bezzałogowiec otworzył ogień do ludzi, by "zneutralizować zagrożenie", gdyż zbliżali się oni do żołnierzy i zignorowali kierowane w ich kierunku strzały ostrzegawcze.

Cztery inne osoby zginęły w pobliżu punktów rozdawania żywności w południowej i centralnej części Strefy Gazy - uzupełnił Mughajir.

To kolejne śmiertelne incydenty wokół otwartych przed około trzema tygodniami centrów GHF. Według ministerstw zdrowia Strefy Gazy od tego czasu w pobliżu punktów pomocy zginęły co najmniej 274 osoby, a ponad 2 tys. zostało rannych.

Wspierana przez Izrael i USA fundacja realizuje promowany przez władze w Jerozolimie program rozdawania żywności w dużych centrach dystrybucji. Izrael podkreśla, że nowy system ma uniemożliwić rabowanie pomocy przez Hamas.

Program jest krytykowany przez organizacje już obecne w Strefie Gazy, w tym ONZ. Padają oskarżenia, że nowy system jest upolityczniony, sterowany przez Izrael i zbyt mały, by zaspokoić potrzeby palestyńskiej ludności.

Zdesperowani Palestyńczycy muszą też osobiście docierać do kilku punktów pomocy, co zdaniem krytyków naraża ich na większe niebezpieczeństwo i sprzyja dążeniom Izraela do przesiedlenia ludności wewnątrz Strefy Gazy.

Organizacje międzynarodowe ostrzegają, że sytuacja humanitarna w zrujnowanej wojną Strefie Gazy jest najgorsza od rozpoczęcia wojny. ONZ alarmowała pod koniec maja, że wszystkim mieszkańcom Strefy Gazy grozi głód. Izrael przez ponad 11 tygodni blokował dostawy pomocy. Transporty wznowiono, ale według grup pomocowych są one wciąż niewystarczające.

Wojna w Strefie Gazy trwa od 7 października 2023 r., gdy Hamas najechał południe Izraela, zabijając około 1200 osób, a 251 porywając. Kilkudziesięciu zakładników wciąż pozostaje w rękach terrorystów. Według danych kontrolowanej przez Hamas administracji w wyniku izraelskiego odwetu zginęło dotychczas ponad 55,2 tys. Palestyńczyków.

