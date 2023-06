Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, spotkanie grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec w Augsburgu, a także obchody Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia to główne tematy trzeciego dnia obrad 395. Zebrania Plenarnego KEP w Lidzbarku Warmińskim - przekazało PAP biuro prasowe Episkopatu

Trzeci dzień obrad 395. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski rozpoczęła msza św. w kolegiacie Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim. W czasie liturgii biskup włocławski Krzysztof Wętkowski podkreślił, że "wspólnota chrześcijańska nie powinna się lękać świata" - wskazano w komunikacie przekazanym PAP przez biuro prasowe Episkopatu.

"Kto czyni dobro, ściąga na siebie nienawiść, nieraz nawet prześladowanie. Świat bowiem miłuje to, co należy do niego" - zwrócił uwagę biskup

Przywołując postać bł. bp. Michała Kozala, zmarłego w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau 26 stycznia 1943 r., zaznaczył, że "kapłaństwo musi obejmować również gotowość do złożenia świadectwa krwi".

W czasie trzeciego dnia obrad biskupi wysłuchają m.in. relacji ze spotkania grupy kontaktowej episkopatów Polski i Niemiec w Augsburgu. Omówią też przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Wśród tematów obrad będą także obchody Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, kwestie przedstawione przez delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp. Wojciecha Polaka i przez delegata ds. ruchów, grup, wspólnot i stowarzyszeń intronizacji Jezusa Chrystusa bp. Stanisława Jamrozka.