Przez pięć dni uczestnicy brali udział w zajęciach, warsztatach i panelach tematycznych, przez które pomagały im nabyć umiejętności animowania i prowadzenia grup młodzieżowych i dziecięcych. Takie spotkania, jak mówi ks. Mikołaj Wyczałek SDB, delegat ds. duszpasterstwa młodzieżowego, organizator całego wydarzenia, są też dobrą okazję budowania bazy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych i formowania wewnętrznych, pozytywnych postaw, w duchu św. Jana Bosko. Najbardziej efektywną metodą edukacji i ewangelizacji w systemie prewencyjnym okazuje się wychowanie młodych przez młodych. Dlatego SAS to dobra okazja, by wzbudzić w młodych ludziach pragnienie podejmowania służby względem swoich rówieśników i młodszych kolegów.

Zajęcia odbywały się w czterech stopnia szkoły. Każdy stopień podejmował inne wyzwania. Młodzi animatorzy brali udział w zajęciach sportowych, artystycznych, animacyjnych, integralnego rozwoju, psychologicznych, biblijnych oraz liturgicznych. Ostatni stopień uczestniczył w kursie wychowawcy. W tym czasie odbywał się także Kurs Ceremoniarza, na którym lektorzy poznawali podstawy służby ceremoniarza. Przejścia podczas liturgii, znaczenie gestów, znaków, a przede wszystkim praktyczne przygotowanie liturgii z obecnością biskupa. Młodzi Ceremoniarze mieli okazję przeniesienia wiedzy na praktykę, ponieważ szczególnym gościem SAS-u i KC był ks. Bp Andrzej Iwanecki, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej.

Czas spędzony w Tarnowskich Górach to nie tylko zajęcia i warsztaty. To przede wszystkim formacja: duchowa i ludzka. O ten duchowy aspekt organizatorzy zadbali poprzez codzienne modlitwy poranne, jutrznię, adorację Największego Sakramentu, modlitwy wieczorne czy Wieczór Pokutny. Kulminacyjnym momentem każdego dnia była Eucharystia. Każda chwila spędzona na wspólnej modlitwie pokazuje, jakim darem od Pana Boga jest wspólnota.

Ludzki aspekt formacji realizowały się przez rekreacje oraz pogodne wieczory. Każda forma aktywnej rekreacji była mile widziana. Pogodne wieczory to z kolei okazja do lepszej integracji, poznania nowych osób i spędzenia czasu na zabawach i tańcach. Wszyscy bawili się świetnie!

Koniec SAS-u i Kursu Ceremoniarza to dla większości początek czasu półkolonii w swoich oratoriach i kolonii z dziećmi. Będzie to najlepsza możliwa okazja do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej w Tarnowskich Górach. Ponowy SAS i KC już w przyszłym roku.