„Chrześcijańska nadzieja zawsze pobudza nas do większej odwagi, do myślenia z rozmachem, do niezadowalania się status quo. W tym przypadku: do zaangażowania na rzecz zmiany, która przywróci osobom starszym szacunek i miłość” - akcentuje Papież.

„Odwiedzenie osoby starszej, to sposób na spotkanie Jezusa, który nas wyzwala z obojętności i samotności” - wskazał Papież, który przypomniał o możliwości uzyskania łaski odpustu jubileuszowego, w sytuacji nawiedzenia osób starszych i chorych, „pielgrzymując niejako do obecnego w nich Chrystusa”.

Papież Leon XIV w swym przesłaniu przypomina, że Pan Bóg „wielokrotnie objawia swoją opatrzność” kiedy zwraca się do osób w podeszłym wieku. „Poprzez te wybory uczy nas, że w Jego oczach starość jest czasem błogosławieństwa i łaski, a osoby starsze są dla Niego pierwszymi świadkami nadziei” - wskazał. Ojciec Święty zauważa, że dziś znakiem czasów jest fakt wzrostu liczby osób w podeszłym wieku. Potrzeba jego rozeznania, aby prawidłowo odczytać historię, którą przeżywamy.

Leon XIV wskazuje: „Życie Kościoła i świata można bowiem zrozumieć jedynie w następstwie kolejnych pokoleń, a otwarcie ramion wobec starszego człowieka pomaga nam zrozumieć, że historia nie kończy się w teraźniejszości, nie wyczerpuje się w pospiesznych spotkaniach i fragmentarycznych relacjach, ale biegnie ku przyszłości”. Pismo Święte pokazuje nam (por. Rdz 48, 8-20), aby w przyszłość patrzeć z nadzieją, ufając obietnicy Boga.

„Jeśli więc jest prawdą, że kruchość osób starszych domaga się żywotności młodych, to równie prawdą jest, że niedoświadczenie młodych potrzebuje świadectwa osób starszych, aby mądrze planować przyszłość” - zaznaczył Papież. Przypomniał rolę dziadków, którzy często byli dla nas „wzorem wiary i pobożności, cnót obywatelskich i zaangażowania społecznego, pamięci i wytrwałości w próbach”. Wobec tak pięknego dziedzictwa, „jakie przekazali nam z nadzieją i miłością, nigdy nie odpowiemy z wystarczającą wdzięcznością i konsekwencją”.

Jubileusz jest dla osób starszych okazją do doświadczenia wyzwolenia, zwłaszcza z samotności i opuszczenia. „Ten rok jest odpowiednią chwilą, aby to urzeczywistnić: wierność Boga wobec Jego obietnic uczy nas, że w starości zawiera się błogosławieństwo, autentyczna radość ewangeliczna, która wymaga od nas zburzenia murów obojętności, w których często zamknięte są osoby starsze” - zaznaczył Leon XIV.

Jednocześnie, Papież wskazał na problem zepchnięcia na margines życia społecznego i zapomnienia osób starszych przez społeczeństwa. Wobec takich sytuacji niezbędna jest zmiana podejścia. Będzie to świadczyć „o przyjęciu odpowiedzialności przez cały Kościół”. Ojciec Święty wzywa: „Każda parafia, każde stowarzyszenie, każda grupa kościelna jest wezwana do czynnego udziału w «rewolucji» wdzięczności i troski”. Ma to być realizowane poprzez „częste odwiedzanie osób starszych, tworzenie dla nich, i z nimi, sieci wsparcia i modlitwy, nawiązywanie relacji, które mogą dać nadzieję i godność tym, którzy czują się zapomniani”.

W podeszłym wieku można mieć nadzieję

Papież Leon XIV przypomina, że nadzieja jest błogosławieństwem, nawet w obliczu trudności i starości. Choć życie może skłaniać nas do patrzenia wstecz, każdy człowiek zawsze może kochać i modlić się – to wolność, której nie odbierze nam żadna słabość.

Miłość bliskich – małżonka, dzieci, wnuków – daje siłę i pocieszenie, stając się źródłem nadziei. Nawet gdy ciało słabnie, duch może się codziennie odnawiać dzięki relacji z Bogiem.

Ojciec Święty zachęca, aby osoby starsze wytrwały w zaufaniu Panu Bogu; Może to się dokonywać każdego dnia poprzez modlitwę i Eucharystię. „Przekazujmy z miłością wiarę, którą żyliśmy przez tyle lat, w rodzinie i w codziennych spotkaniach” - wskazał. W każdym wieku możemy być znakami nadziei dla innych – szczególnie wobec tych, którzy są w potrzebie.