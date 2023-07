Młody wolontariusz z Lizbony: ŚDM ma mieć dynamikę synodalną  

W Lizbonie przebywa m.in. Bartosz Placak, który opowiedział Radiu Watykańskiemu o specyfice najbliższego spotkania z Ojcem Świętym. W jego przygotowanie włącza się już od października. Wcześniej uczestniczył w spotkaniu młodych w Krakowie i Panamie.

Podczas spotkań będzie możliwość poruszenia bolących tematów

„Światowe Dni Młodzieży mają ten piękny kręgosłup: przywitanie Ojca Świętego, później Droga Krzyżowa, wigilia w sobotę i w niedzielę Msza posłania. Tym, co będzie nowe, to jest format katechez. Ojciec Święty zdecydował wprowadzić dynamikę synodalną w katechezy dla młodych, które będą się nazywały spotkaniami Raise-Up – mówi papieskiej rozgłośni polski wolontariusz. – Ojciec Święty zachęca, żeby doszło do dialogu prowadzącego z młodymi zebranymi na tym spotkaniu. Będzie możliwość poruszania różnych, trudnych, bolących tematów. Ma dojść do tej dynamiki synodalnej, zaproszenia Ducha Świętego do konkretnej rzeczywistości i momentu i również tych natchnień. Wcześniej odbywały się również spotkania na poziomie diecezjalnym, parafialnym. Grupy pielgrzymów były zaproszone do tego, aby wysłuchać się wzajemnie, również podzielić się swoimi przemyśleniami i to jest przygotowaniem następnie do tych spotkań. Inną nowością, jest połączona strefa powołań z „Parkiem Przebaczenia”. W ten sposób tworzy się taka dynamika, gdzie młody wkracza w tę przestrzeń miłosierdzia Bożego i ta miłość ma go pobudzić do realizacji w konkretnym powołaniu. Może też poznać różne charyzmaty Kościoła. I to jest zdecydowanie nowość, przebaczenie i odkrywanie powołania.“