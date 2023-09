Biskup Suchodolski przyznał, że Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie odbyły się w czasie, który nie był łatwy. „Te trudności wynikały z tego, że pandemia sprawiła, iż pierwotnie przewidziane ŚDM na rok 2022 zostały opóźnione o cały rok w kalendarzu pracy duszpasterskiej z młodymi. Zatem od ŚDM w Panamie minęło trzy i pół roku, co oznacza, że całe pokolenie młodzieży szkół ponadpodstawowych było pozbawione możliwości uczestnictwa w ŚDM. Polskiej młodzieży trzeba było na nowo wytłumaczyć, czym jest to wydarzenie” – zaznaczył.

Przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży podkreślił, że „Światowe Dni Młodzieży pokazały na nowo piękny, młody Kościół, za którym wszyscy tęsknimy. To wydarzenie stało się iskrą naprowadzającą na kolejną ich obecność w doświadczeniu Kościoła powszechnego”.

Bp Suchodolski zauważył, że „nad tym wszystkim czuwał Duch Święty, bo nad Kościołem czuwa Duch Święty. To, co przeżyliśmy w Lizbonie, to była najpiękniejsza katecheza o Kościele, katecheza w praktyce, w ramach Roku Duszpasterskiego przeżywanego pod hasłem +Wierzę w Kościół Chrystusowy+”.

Bp Suchodolski podkreślił, że istotą spotkania było budowanie relacji do Jezusa Chrystusa. „Najważniejsze w ŚDM było podprowadzenie młodzieży do Jezusa: na Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, na katechezach poświęconych Maryi głoszonych w trzydziestu językach” – przyznał. Dodał, że na Polu Łaski z sakramentu pokuty skorzystało 40 tys. osób.

Ks. Tomasz Koprianiuk, dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, zwrócił uwagę, że na spotkanie w Lizbonie przybyło ok. 30 tys. młodych z Polski, podczas gdy bezpośrednie przygotowania w Polsce trwały od września ubiegłego roku. „Narodził się pomysł, by po raz pierwszy zrobić dla Polaków i Polonii miejsce, w którym będzie się można spotkać nie tylko przez jeden dzień, ale przez cały tydzień. Projekt ten nazwaliśmy +Polska Lizbona+. Wszystko wyszło bardzo dobrze. Ruszyliśmy 1 lipca pierwszym koncertem, na który przybyło bardzo wielu młodych. Każdego dnia mieliśmy wypełnioną scenę różnymi wydarzeniami: koncertami, spotkaniami z ciekawymi osobami, katechezami. Były także sprawowane dwie Eucharystie” – podkreślił.

Ks. Koprianiuk wyjaśnił, że obok sceny znajdowała się scena wystawiennicza z wystawami, które mówiły o duchowym dziedzictwie Polski, a także m.in. o pomocy Ukrainie, Rodzinie Ulmów czy ks. Wincentym Frelichowskim. Funkcjonowało także studio, do którego zapraszani byli goście oraz które pokazywało relacje z dni w diecezjach.

Ks. Koprianiuk ocenił, że w projekcie „Polska Lizbona” wzięło udział ok. 45 tys. młodych. Obecna była również rzesza wolontariuszy, w tym ok. 600 z Polski.

Ks. Andrzej Sochal, doradca ds. relacji Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM z instytucjami wspierającymi ŚDM, zauważył, że „Światowe Dni Młodzieży to nie tylko kwestia Kościoła w Polsce, ale naszego państwa, które powinno dbać o swój wizerunek w przestrzeni międzynarodowej”.

Ks. Sochal przyznał, że skorzystano z pomocy prawie 40 różnych podmiotów w formie celowych dotacji na konkretne projekty, darowizn z fundacji spółek Skarbu Państwa, umów sponsorsko-partnerskich, umów wynajmu oraz wkładów w naturze.

Magdalena Sierka, rzecznik prasowy Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, przyznała, że tak duża liczba młodych, które wzięły udział w ŚDM, wynikała m.in. z działań promocyjnych, które zostały podjęte we wrześniu ubiegłego roku. „Relacjonowaliśmy przygotowania różnych grup w diecezjach. Podjęliśmy szereg działań informujących o tym, co będzie się działo w +Polskiej Lizbonie+” – zaznaczyła.

Magdalena Sierka oceniła, że od 24 lipca do 6 sierpnia profil na Facebooku odwiedziło ok. 100 tys. osób i prawie 14 tys. na Instagramie. „Prowadziliśmy także transmisje na żywo na YouTube dla tych, którzy nie mogli przybyć do Lizbony” – zauważyła.

Iwona Olszewska-Król, odpowiedzialna za realizację projektu „Polonia i Polacy za granicą”, w którą Krajowe Biuro Organizacyjne włączyło się na prośbę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, mówiła o celach projektu. „Młodzież, która została włączona do projektu, to ta, która urodziła się za granicą, lub która wyjechała z rodzicami za granicę. To młodzież, która gromadzi się przy Polskich Misjach Katolickich” – stwierdziła. Dodała, że do projektu zostało włączonych ok. 300 uczestników.

„Naszym zadaniem było umożliwienie polskiej młodzieży z zagranicy udziału w Światowych Dniach Młodzieży. Został dla nich przygotowany przewodnik w języku polskim. Najważniejsza w tym projekcie była pielęgnacja ojczystej mowy. Z kolei rodacy z Polski ukazywali im, jak piękne jest życie wspólnotowe” – podkreśliła Iwona Olszewska-Król.