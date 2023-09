Lampedusa: kryzys humanitarny narasta  

250 migrantów wkrótce zostanie zaokrętowanych na prom Galaxy płynący do Porto Empedocle na Sycylii, w prowincji Agrigento - napisała agencja informacyjna Ansa.

Ulica w dzielnicy Imbriacola jest zatłoczona setkami młodych mieszkańców Afryki Północnej ustawionych w dwóch bardzo długich kolejkach, aby dostać się do trzech autobusów, które zawiozą ich do portu. Prawie każdy ma ręcznik na szyi lub głowie, aby osłonić się przed słońcem, które zaczyna już mocno dokuczać. Niektórzy próbują, wspinając się po murach ogradzających prywatne posesje, przedostać się bliżej autobusów. Osoby z przodu kolejki widząc te próby, krzyczą. Ludzie popychają się nawzajem. Policja próbuje przywrócić spokój.

Hell in Lampedusa. There are currently 5,000 African invaders in the hotspot which has a maximum capacity of 400 places. Another 10,000 have just left Tunisia, they are arriving. A real unprecedented apocalypse https://t.co/drJGG33zBu pic.twitter.com/QyeyYtKldA