We wtorek od północy na włoską wyspę Lampedusa przypłynęło ponad 4 tys. osób na ponad 100 łodziach. Ta liczba się zwiększy, bo imigranci w kilkunastu łodziach oczekują na zacumowanie i nie zostali jeszcze przyjęci w punkcie recepcyjnym zwanym hot-spotem. Francja zamknęła granicę z Włochami, Niemcy "do odwołania" wstrzymują procedurę "dobrowolnej solidarności" - podała wieczorem agencja informacyjna Ansa.

"Spodziewam się, że do wieczora będziemy dziś mieli ponad 100 łodzi z imigrantami" - powiedział prefekt Agrigento Filippo Romano. Na nabrzeżu utworzyły się "kolejki" małych łódek oczekujących na wypuszczenie migrantów. Śledczy podejrzewają, że małe, zardzewiałe i źle zespawane łodzie z imigrantami mogły zostać pozostawione na morzu przez "statki-matki", bo na nadchodzące dni przewiduje się załamanie pogody na morzu.

"Sytuacja jest naprawdę dramatyczna" - kontynuował prefekt Romano w rozmowie z agencją informacyjną Adnkronos.Dodał, że władze "zajmują się tym zjawiskiem i sytuacja ulegnie poprawie, gdy będziemy mieli hot-spot w Porto Empedocle, a statki transferowe będą zawsze w pogotowiu".

Ministrowie sprawiedliwości Carlo Nordio i spraw wewnętrznych Matteo Piantedosi na początku lipca zapowiedzieli utworzenie czterech zamkniętych ośrodków dla nielegalnych imigrantów.

Tak jest teraz na włoskiej Lampedusie. Wczoraj na wyspę dotarło 2000 migrantòw, dziś w nocy i nad ranem przypłynęły kolejne 33 lodzie. Za chwilę do portu wpłyną dwa duże statki z setkami osób. Rybacy mówią,ze sytuacja staje się krytyczna #lampedusa #migranti #nielegalniimigranci pic.twitter.com/LmtqIVY6a9 — Magdalena Wolińska-Riedi (@mwolinskariedi) 12 września 2023

Jak podała wieczorem Ansa, Francja zamknęła granicę z Włochami.Niemcy z kolei "w związku z silną presją migracyjną" wstrzymały proces przyjmowania osób ubiegających się o azyl przybywających z Włoch w ramach tzw. "mechanizmu dobrowolnej solidarności". Ansa napisała, powołując się na "Die Welt", że Włochy zostały poinformowane o decyzji o "odroczeniu" procedury "do odwołania".

Arcybiskup Agrigento Alessandro Damiano we wtorek po południu zaapelował do władz o interwencję w celu zapewnienia bardziej efektywnego zarządzania przepływami imigrantów na wyspie."Apeluję o takie zarządzanie, które okaże jednakowy szacunek zarówno tym, którzy w desperacji i potrzebie szukają schronienia na naszych wybrzeżach, jak i tym, którzy w duchu humanitarnym, obywatelskim i zgodnie z chrześcijańską miłością byli gotowi ich przyjmować i pomagać, ale teraz nie mają już sił, aby to cały czas na siebie brać" - powiedział arcybiskup Damiano cytowany we wtorek przez portal "AgrigentoNotizie".

Poprzedni rekord dobowej liczby imigrantów odnotowano na koniec sierpnia, wynosił 2172 przybyszów na 65 łodziach w ciągu jednego dnia.

Premier Giorgia Meloni we wtorkowym wystąpieniu na kongresie partii Fratelli d'Italia, której przewodniczy, podkreśliła, że w przyszłym roku będzie wdrażany tzw. "Plan Mattei". Nazwa planu pochodzi od nazwiska Enrico Mattei, założyciela firmy energetycznej ENI, który świetnie poruszał się na rynkach paliwowych m.in. krajów Afryki. Plan przewiduje fundusze na współpracę gospodarczą z krajami Afryki, porozumienia w sprawie rolnictwa oraz wprowadzenie kwot legalnej migracji. W zamian za to rząd w Rzymie oczekuje podpisania umów z krajami Afryki o przyjmowaniu imigrantów ekonomicznych odsyłanych z Włoch. Takie umowy Rzym ma już podpisane z Wybrzeżem Kości Słoniowej i Tunezją. Rząd forsuje zawarcie podobnych umów z Burkina Faso, Mali, Kamerunem i Gwineą.

Z ostatnich zapowiedzi premier Giorgii Meloni wynika, że "Plan Mattei" dla Afryki ma zostać ogłoszony w październiku.

Z Pescary Miłosz Marczuk

mmk/ mms/