Bp Nahra: w Marsylii dzieliliśmy obawy i nadzieje Mare Nostrum  

Jest on biskupem pomocniczym łacińskiego patriarchatu Jerozolimy i wikariuszem patriarszym dla Izraela z siedzibą w Nazarecie. Spotyka tam ludzi wielu narodowości i różnych religii, z bardzo odmiennymi doświadczeniami Kościoła i zaangażowania na rzecz wspólnoty obywatelskiej. „Młodzi wiele mówili w Marsylii o swych obawach i nadziejach, co do przyszłości Marum Nostrum. Podkreślali konieczność kultywowania przyjaźni, otwartości i solidarności w podzielonym i wielokulturowym świecie” – mówi Radiu Watykańskiemu bp Nahra.

„Młodzi spotkali się razem i rozpoczęli pracę zanim biskupi przybyli do Marsylii, przygotowali drogę. Wszyscy przedstawiali swoje problemy i marzenia, a my dzieliliśmy się z nimi naszymi. Ten udział młodzieży był ważną nowością w porównaniu do edycji szczytu śródziemnomorskiego w Bari i Florencji. Wspólnie dyskutowaliśmy o edukacji, sposobach radzenia sobie z konfliktami, relacjach międzyreligijnych i ekologii. Wyniki tych dyskusji zostały również przedstawione Franciszkowi. Jako biskup zdałem sobie sprawę, jak świeże jest spojrzenie młodych ludzi i jak ważne jest dla nich konkretne działanie, a nie tylko piękne słowa. Myślę, że jako biskupi musimy więcej pracować z młodzieżą, bo wtedy osiągniemy więcej – mówi papieskiej rozgłośni bp Nahra. – Wymiar ekumeniczny i międzyreligijny współistnienia w regionie śródziemnomorskim był rozpatrywany zarówno z negatywnego punktu widzenia związanego z konfliktami, także tymi wypływającymi z religii, jest tu wiele ran do uzdrowienia, jak i pozytywnego, który odnosi się do faktu, że wszystkie trzy religie monoteistyczne wierzą w Boga, świętego i jedynego, wierzą w wartość ludzkiego życia i wartość rodziny oraz chcą wspierać ubogich i migrantów. I to właśnie na fundamencie tych wspólnych wartości rozumiemy, że musimy kontynuować współpracę. O tym właśnie rozmawialiśmy i do tego zachęcał nas Papież.“