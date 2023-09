Morze Śródziemne musi na nowo odkryć swoje powołanie bycia kolebką cywilizacji i przestać być grobowcem godności. Po szczycie śródziemnomorskim w Marsylii wskazuje na to bp François-Xavier Bustillo, ordynariusz Ajaccio na Korsyce. Franciszkanin, który na najbliższym konsystorzu zostanie włączony do grona kardynałów, podkreśla, że podczas swej pielgrzymki Ojciec Święty nakreślił plan uczynienia z Morza Śródziemnego „laboratorium pokoju”.

Przyszły kardynał wskazuje, że Morze Śródziemne i związane z nim wyzwania są głównym tematem pontyfikatu. Swą pierwszą podróż Franciszek odbył na Lampedusę, a następnie odwiedził wiele krajów tego regionu. Był m.in. w Izraelu, Turcji, Egipcie, Grecji, na Cyprze i Malcie. Bp Bustillo wskazuje, że w Marsylii Ojciec Święty wezwał do tak potrzebnego „przebudzenia sumień”, aby zapobiec „katastrofie cywilizacji” w regionie śródziemnomorskim.

Papież przypomina o odpowiedzialności, człowieczeństwie i Ewangelii

„Przesłanie Papieża Franciszka jest jasne, proste i bezpośrednie. Mówił o odpowiedzialności i człowieczeństwie. Zachęcał, by nie być obojętnymi na tych, którzy cierpią – mówi Radiu Watykańskiemu bp Bustillo. – Jego przesłanie jest bardzo bezpośrednie, ponieważ chce on uczłowieczyć ludzkość, która traci swoją godność i popada niemal w zbydlęcenie. Przywołanie pewnych wartości podnosi nas na duchu. Papież Franciszek nie jest politykiem, on po prostu przypomina Ewangelię - byłem głodny, byłem spragniony, byłem obcy. I wskazuje na potrzebę istnienia dziś miłosiernych Samarytan. W tym duchu cytował również papieży Piusa XII i Pawła VI. Franciszek nie jest papieżem, który wymyśla nowe rzeczy. Przypomina nam, że jesteśmy ludźmi. Jeśli jesteśmy obojętni wobec siebie nawzajem, nasze człowieczeństwo popada w dekadencję. Morze Śródziemne jest morzem cywilizacji. Jeśli na nowo odkryjemy cywilizację zdolną do wzbudzania takich wartości, jak braterstwo, pokój, dialog i spotkanie, nie w sposób dyplomatyczny czy słodkawy, ale w sposób prawdziwy, to myślę, że ludzkość będzie lepsza i nasze Morze Śródziemne będzie lepsze.“