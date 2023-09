Nagroda dla Muzeum Diecezjalnego  

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach, dr Urszula Stępień, kustosz Muzeum Diecezjalnego Dom Długosza w Sandomierzu, odebrała w imieniu sandomierskiej instytucji Świętokrzyską Nagrodę Muzealną im. Tadeusza Włoszka w kategorii wystawa, przyznawaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Ekspozycja czasowa "Ars epistolandi. Kiedy pisanie listów było sztuką" została uznana za najciekawszą spośród wszystkich prezentowanych w minionym sezonie przez instytucje kulturalne w Świętokrzyskiem.

Nagrody przyznane zostały także w kategoriach: publikacja - wydawnictwo, edukacja muzealna, konserwacja zbiorów oraz nagroda honorowa "Za działalność muzealną", która powędrowała do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Urszula Stępień, dziękując za docenienie jej autorskiej wystawy, podkreśliła, że dedykuje ją ks. Janowi Wiśniewskiemu, którego działalnością kolekcjonerską zajmuje się od wielu lat.

Świętokrzyski Urząd Marszałkowski Nagrodę w imieniu instytucji odebrała autorka wystawy dr Urszula Stępień.

Wystawę, którą otwarto w październiku ubiegłego roku, można obejrzeć do końca września. Składają się na nią dokumenty, autografy i rękopisy pochodzące z kolekcji ks. Jana Wiśniewskiego, które przechowywane są w zbiorach Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu.

- Na wystawę wybranych zostało ponad sto listów pisanych ręcznie, stanowiących zaledwie niewielki ułamek zgromadzonego zbioru, związanych z dziejami ojczystymi i wybitnymi postaciami: władcami, hetmanami, generałami, uczonymi, artystami i pisarzami. Są wśród nich listy Jeana Jacquesa Rousseau, Tadeusza Kościuszki, Józefa Bema, Zygmunta Krasińskiego, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Jana Matejki i wielu, wielu innych znakomitości. Jest to pierwsza prezentacja tego zbioru, który dotychczas nie wzbudził zainteresowania ze strony badaczy. Ekspozycji towarzyszy ponad sto przedmiotów z okresu XVIII-XX wieku, łączących się z odwieczną tradycją pisania listów. Są to biurka podróżne, efektowne ozdobne kałamarze, np. w formie antycznego sarkofagu, grawitacyjny należący niegdyś do św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, metropolity warszawskiego; pióra ptasie mające piękną i niezwykłą historię. Jednym z nich, dokładnie orlim, w 1919 roku ówczesny naczelnik państwa Józef Piłsudski dokonał wpisu w księdze pamiątkowej Biblioteki Jagiellońskiej. Natomiast o blisko 70 lat młodsze jest gęsie pióro, będące pamiątką po wizycie cesarza Franciszka Józefa I również złożonej w książnicy UJ. Prezentowane jest również pióro Stanisława Wyspiańskiego z 1904 roku, przechowywane w zbiorach Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius - mówi Urszula Stępień.

Marta Woynarwoska /Foto Gość Orle pióro, którym w 1919 roku posłużył się Józef Piłsudski, ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius.

Blisko 70 eksponatów wypożyczonych zostało z Dworu w Śmiłowie - Muzeum Wnętrz. Na wystawie prezentowane są ponadto eksponaty ze zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius i Zamku Królewskiego w Warszawie oraz ze zbiorów własnych Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu.

Autorką scenariusza i kuratorem wystawy jest Urszula Stępień, projekt plastyczny przygotował Marcin Cebula Art Media, zaś realizacja to zbiorowe dzieło pracowników muzeum: Urszuli Stępień, s. Gertrudy Bałazińskiej CHR, s. Sylwii Kunz CHR oraz ks. Andrzeja Rusaka, dyrektora instytucji.

Świętokrzyska Nagroda Muzealna im. Tadeusza Włoszka przyznawana jest od 2020 roku. Jej patron to uczestnik powstania styczniowego, nauczyciel gimnazjalny, uznawany za "ojca” kieleckich muzeów. Po przejściu na emeryturę osiadł w Kielcach, gdzie aktywnie włączył się w działalność Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i utworzonego muzeum regionalnego, gdzie do końca życia pracował, oprowadzając wycieczki w powstańczym mundurze. Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego było zaczątkiem Muzeum Świętokrzyskiego, przekształconego później w Muzeum Narodowe w Kielcach.

