Tomasz Rożek wśród laureatów nagród Green Changer  

Kończąca się w piątek w Katowicach dwudniowa konferencja PRECOP 28 odbywa się na niespełna dwa miesiące przed rozpoczęciem szczytu klimatycznego COP 28 w Dubaju. Organizatorami przedsięwzięcia są katowicka Grupa PTWP oraz UN Global Compact - największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes, powołana w 2000 r. przez sekretarza generalnego ONZ.

Nagrody Green Changer przyznano w tym roku po raz pierwszy. Otrzymały je - jak informują pomysłodawcy wyróżnień - osoby, autorzy projektów i instytucje promujące aktywność na rzecz klimatu i zrównoważonego stylu życia oraz przedsięwzięcia, projekty i pomysły służące środowisku. Tegoroczni laureaci będą stanowili kapitułę kolejnej edycji nagrody.

"Doceniajmy tych, którzy podejmują realne działania, a nie tylko mówią o tym, co należy zrobić. Najczęściej bowiem jest tak, że kiedy ktoś dużo robi, to nie ma czasu na autopromocję. Tym bardziej trzeba to docenić, bo ci, którzy rzeczywiście zajmują się ratowaniem planety, ratowaniem gatunków, promocją wiedzy, najczęściej doświadczają osamotnienia, spotykają się z krytyką, doświadczają wypalenia" - wyjaśnił przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, Kamil Wyszkowski.

Nagrodzona w pierwszej edycji nagrody Wiktoria Jędroszkowiak to - jak wskazano - aktywistka klimatyczna i działaczka społeczna, współzałożycielka inicjatywy Wschód. W 2018 r. była jedną z założycielek Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, do dziś działa w międzynarodowym ruchu Fridays For Future.

Dominika Tarczyńska prowadzi program "Czysta Polska" w Polsat News. Na antenie telewizji edukuje w temacie ekologii i ochrony środowiska, łączy wiedzę i dziennikarski profesjonalizm z darem przekonywania - zauważyli organizatorzy PRECOP 28.

Nagrodzony dr Tomasz Rożek, z wykształcenia fizyk, z zawodu jest dziennikarzem naukowym, związanym z „Gościem Niedzielnym", założycielem Fundacji "Nauka. To Lubię", której misją jest popularyzacja nauki i nowych technologii. Jest autorem wielu książek m.in. "Nauka - po prostu. Wywiady z wybitnymi", wyjaśnia naukowe zagadnienia na antenie Radia 357.

Prof. Maciej Nowicki to dwukrotny minister resortu ochrony środowiska (1991 i 2007-2010), wiceprzewodniczący Komisji ONZ ds. rozwoju zrównoważonego (1994/1995), członek Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Unii Europejskiej (2005/2007). Jest laureatem nagrody w dziedzinie ochrony środowiska Deutscher Umweltpreis.

Paulina Górska - wskazali organizatorzy - jest propagatorką świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji, pasjonatką CSR i zrównoważonego rozwoju w biznesie. Wskazano, że w swoich kanałach w social mediach codziennie edukuje o ekologii i zachęca do życia less waste.

Ponadto nagrodę Green Changer otrzymały miasto Katowice oraz firma Vive Textile Recycling. Poinformowano, że Katowice to miejsce ważnych wydarzeń związanych ze zrównoważonym rozwojem i polityką klimatyczną, jak Światowe Forum Miejskie, Szczyt Cyfrowy ONZ czy Szczyt Klimatyczny COP24 w 2018 r. Firma Vive Textile Recycling realizuje ideę gospodarki cyrkularnej, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie, a za cel stawia sobie stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej - tłumaczą pomysłodawcy nagrody.

Katowicka konferencja PRECOP 28 jest poświęcona zmianom klimatycznych w kontekście m.in. obecnej sytuacji na świecie, transformacji energetycznej i odejścia od paliw kopalnych. Program kończącego się w piątek spotkania wypełnia 30 sesji tematycznych z udziałem ok. 150 prelegentów - polityków, przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych.

Przed pięcioma laty Katowice były gospodarzem 24. sesji szczytu klimatycznego ONZ. Teraz w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które w grudniu 2018 roku gościło ok. 20 tys. uczestników COP24 z prawie 200 krajów, odbywa się konferencja poprzedzającą spotkanie zaplanowane między 30 listopada a 12 grudnia w Dubaju, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wśród wiodących celów PRECOP 28 jest wypracowanie, w toku debat i dyskusji, wspólnego stanowiska różnych środowisk wobec najważniejszych tematów omawianych podczas corocznego szczytu klimatycznego. Chodzi również o określenie kierunków efektywnego działania w obliczu postępującej degradacji klimatu.