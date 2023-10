Abp Szewczuk: dajemy świadectwo cierpienia i cały Kościół nas wspiera  

Pośród tych wszystkich strasznych wydarzeń, zapewnia zwierzchnik miejscowych grekokatolików „Ukraina stoi, Ukraina walczy, Ukraina się modli”. Abp Szewczuk zwraca równocześnie uwagę na trwający Synod o synodalności. To zgromadzenie „służy jako przestrzeń szerokiej komunikacji, komunii, refleksji nad współodpowiedzialnością każdego członka Kościoła za życie i działanie wspólnoty” – zauważa hierarcha, podkreślając też udział delegacji jego umęczonej ojczyzny w tym procesie.

Abp Szewczuk: na Synodzie wśród wzajemnego słuchania otrzymujemy ogromne wsparcie

„Sam Papież w wyjątkowy sposób określił znaczenie tego Synodu jako momentu, w którym cały Kościół katolicki zatrzymał się, aby słuchać. Tak więc głównym celem tego zgromadzenia jest słuchanie głosu Ducha Świętego, który przemawia w imieniu Chrystusa i naszego Ojca Niebieskiego do serca współczesnego chrześcijanina, a także słuchanie siebie nawzajem, słuchanie życia Kościoła w różnych częściach świata. Delegacja Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego daje potężne świadectwo cierpienia, bólu, walki i nadziei Ukrainy. Znajdujemy ogromne wsparcie. Czujemy na łonie tego zgromadzenia, że jesteśmy wspierani przez cały Kościół katolicki. Wszyscy, których dziś spotkaliśmy, jednym głosem potępili zbrodnie Rosji przeciwko narodowi ukraińskiemu. W osobistej rozmowie ze mną Ojciec Święty powiedział, że nigdy nie znuży się mówieniem o męczeństwie Ukrainy, budzeniem sumień współczesnych chrześcijan, aby nikt nie przyzwyczaił się do tej zbrodniczej wojny i nie zmęczył się nią; aby wsparcie i pomoc dla Ukrainy nigdy nie zmalały. Proszę wszystkich o modlitwę za ten wyjątkowy format słuchania, komunii i jedności Kościoła powszechnego, którego tutaj doświadczamy. I my, razem z Ojcem Świętym, z całym Kościołem powszechnym, prosimy dzisiaj: Boże, obdarz Ukrainę sprawiedliwym pokojem! Boże, błogosław naszym dziewczętom i chłopcom na froncie! Boże, ześlij Archanioła Michała z całym zastępem niebieskim, aby chronił ziemię ukraińską przed morderczą ręką Rosji! Boże, pobłogosław Ukrainę swoim sprawiedliwym, niebiańskim pokojem!“