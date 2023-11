Francja: episkopat przeciw wpisaniu „prawa do aborcji” do konstytucji  

Konferencja Biskupów Francji wypowiedziała się przeciwko zapowiedzi procesu prowadzącego do włączenia do Konstytucji swobodnego dostępu do nieograniczonego przerywania ciąży. „Przypominamy raz jeszcze, że każde życie jest darem dla tego świata, darem kruchym i cennym, nieskończenie godnym, który trzeba przyjąć i służyć mu od jego początku do naturalnego końca” – stwierdzili francuscy biskupi.