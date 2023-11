W niedzielę uroczystość nałożenia paliusza abp. Adrianowi Galbasowi  

Paliusz to wełniany pas o szerokości kilku centymetrów, ozdobiony sześcioma czarnymi równoramiennymi krzyżami, zakończony czarnymi, jedwabnymi fragmentami. Dwa baranki, od których pochodzi wełna, zostają pobłogosławione każdego roku 21 stycznia, w dniu św. Agnieszki. Paliusz zakłada się na ornat na ramiona i opuszcza końcami na piersi i plecy. Obrzęd nałożenia paliusza wskazuje na specjalną więź arcybiskupów metropolitów z następcą św. Piotra - papieżem, a w konsekwencji z samym Piotrem.

Zwyczajowo paliusz jest wręczany w Rzymie wszystkim metropolitom mianowanym w ciągu ostatniego roku w uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Abp Adrian Galbas otrzymał paliusz 29 czerwca 2023 r. Do 2015 r. taka uroczystość odbywała się wyłącznie w Rzymie; papież Franciszek zmienił ten zwyczaj, aby podkreślić więź metropolity z Kościołem lokalnym.

"W ten sposób, w wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno biskupi diecezji wchodzących w skład metropolii, jak również duchowieństwo i wszyscy wierni. Znak nałożenia paliusza to szczególny moment łączności Kościoła lokalnego z Ojcem Świętym oraz zachęta dla wiernych do wspierania modlitwą pasterza stojącego na czele metropolii" - wyjaśnił w czwartek rzecznik Archidiecezji Katowickiej ks. Rafał Bogacki.

Paliusz to znak więzi metropolity z następcą św. Piotra oraz władzy, którą sprawuje w jedności z Kościołem Rzymu. Metropolita ma prawo noszenia paliusza na terenie diecezji należących do metropolii. W skład metropolii katowickiej wchodzą: archidiecezja katowicka oraz diecezje gliwicka i opolska.

Podczas nakładania paliusza nuncjusz apostolski zwraca się do arcybiskupa m.in. tymi słowami: "nakładamy tobie paliusz wzięty z konfesji świętego Piotra, abyś go nosił w granicach swojej prowincji kościelnej. Niech ten paliusz będzie dla ciebie symbolem jedności i oznaką komunii ze Stolicą Apostolską. Niech będzie więzią miłości i zachętą do męstwa, abyś w dniu przyjścia i objawienia się wielkiego Boga i Najwyższego Pasterza Jezusa Chrystusa razem z powierzoną ci owczarnią został przyobleczony szatą nieśmiertelności i chwały".

W komunikacie wysłanym do parafii Archidiecezji Katowickiej biskup pomocniczy Grzegorz Olszowski zaprosił do udziału w niedzielnym wydarzeniu wszystkich diecezjan, przedstawicieli rad duszpasterskich, ruchów, wspólnot i stowarzyszeń. Zachęcił także do modlitwy.

Ingres abp. Adriana Galbasa do katowickiej katedry odbył się w czerwcu tego roku, po przejściu na emeryturę wcześniejszego metropolity katowickiego abp. Wiktora Skworca. Od grudnia 2021 r. abp Galbas pełnił funkcję koadiutora archidiecezji katowickiej, z prawem następstwa na urzędzie metropolity. Posługę koadiutora rozpoczął 5 lutego ub. roku. Adrian Galbas jest siódmym z kolei biskupem katowickim w prawie stuletniej historii tamtejszego Kościoła lokalnego.