Kard. Ryś objął kościół w Rzymie, parafia uboga i młoda  

Na początku Mszy Świętej poinformowano, że Papież Franciszek podniósł kościół pw. św. Cyryla i Metodego do rangi kościoła tytularnego kardynałów. Pierwszym zaś kardynałem tego kościoła Papież Franciszek mianował kard. Grzegorza Rysia, Arcybiskupa Metropolitę Łódzkiego.

„To moja pierwsza homilia po włosku” – powiedział na początku kard. Grzegorz Ryś, który komentował w niej czytania biblijne. Nawiązując do biblijnej przypowieści o minach wskazał, że każdy ze sług zaangażował się w ich pomnożenie, za wyjątkiem jednego który włożył minę w chusteczkę. Jezus wskazuje więc na potrzebę zaangażowania i sam daje tego przykład. Kard. Ryś podkreślił, że Jezus wybiera to co pokorne i małe, po to byśmy „tak samo wybierali wierząc w moc pokornych i ubogich środków”.

Odniósł się także do pierwszego czytania biblijnego opisującego historię siedmiu braci zamordowanych za wierność Prawu Bożemu. „Bracia mieli wybór: przyjaźń króla i wywyższenie albo śmierć. Ich przyszłość nie zależała od wielkich rzeczy, ale od wierności lub niewierności w rzeczy małej – spożycia wieprzowiny zakazanej przez prawo. „Wiemy, jak wybrali i my też chcemy tak wybierać” podkreślił kard. Ryś.

Po Mszy świętej kard. Ryś w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News wyznał, że bardzo się ucieszył, gdy dowiedział się, że Papież wyznaczył mu tę parafię Cyryla i Metodego, bo „to są wielcy patroni jedności Kościoła, to ostatni świadkowie Kościoła jeszcze nie podzielonego, ale tacy, którzy wiele wycierpieli dla zachowania tej jedności”. Dodał, że dają oni lekcję ekumenizmu.

Kard. Grzegorz Ryś wskazał, że ta parafia, tak jak synod, ma opcję preferencyjną dla młodzieży. I to jest zaskoczenie dla osób, którzy przyzwyczaili się, że w Kościele jest opcja preferencyjna dla ubogich. Jak zaznaczył, ta parafia jest jednocześnie bardzo zaangażowana w pomoc osobom potrzebującym.

Proboszcz parafii ks. Rajesh Fernandes podkreślił, że dzisiejsze wydarzenie jest bardzo ważne dla parafii i całej dzielnicy, która jest „sypialnią” Rzymu i gdzie mieszka wiele osób bardzo biednych. Dodał, że parafia jest silnie związana ze św. Janem Pawłem II, który ją nawiedził.

Parafia pw. świętych Cyryla i Metodego na Via dell’Osteria di Dragoncello powstała w 1989 r. Obecny kościół został poświęcony w 1997 roku.