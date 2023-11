Papież: Nie może być wyjątków od rządów prawa  

Papież podkreślił, że sprawiedliwości potrzeba też do zbudowania świata, w którym konflikty są rozwiązywane wyłącznie pokojowo, bez prawa silniejszego, ale siłą prawa. Przyznał zarazem, iż dziś pozostajemy dalecy od tego celu, o czym świadczą wciąż nowe wojny.

Franciszek stwierdził, że rządy prawa nigdy nie podlegają najmniejszym wyjątkom, nawet w czasach kryzysu. Służą one bowiem człowiekowi i mają na celu ochronę ludzkiej godności, a to nie pozwala na wyjątki. Zastrzegł jednak, że nie tylko kryzysy stanowią zagrożenie dla wolności i rządów prawa w demokracjach. Niebezpieczna jest również błędna koncepcja osoby ludzkiej, która dziś staje się coraz bardziej powszechna. Osłabia to samą jej ochronę i stopniowo otwiera drzwi do poważnych nadużyć pod pozorem dobra.

Papież zauważył, że tylko prawo może stanowić niezbędny warunek wstępny sprawowania jakiejkolwiek władzy, a to oznacza, że odpowiedzialne organy rządowe muszą zapewnić poszanowanie praworządności, niezależnie od dominujących interesów politycznych. Gdy prawo opiera się na uniwersalnych wartościach, takich jak poszanowanie osoby ludzkiej i ochrona wspólnego dobra, rządy prawa są silne, ludzie mają dostęp do wymiaru sprawiedliwości, a społeczeństwa pozostają bardziej stabilne i zamożne. I odwrotnie, bez pokoju i sprawiedliwości żadne z powyższych wyzwań nie może zostać rozwiązane.

W przesłaniu do Międzynarodowej Organizacji Prawa Rozwoju Papież podziękował jej za promowanie sprawiedliwości klimatycznej. Podkreślił, że zmiana klimatu jest kwestią sprawiedliwości międzypokoleniowej. Wskazał też na potrzebę walki z korupcją. Niszczy ona bowiem fundamenty samego społeczeństwa. "Na tym polu szczególnie ważna pozostaje edukacja. Zasiewane we wczesnej młodości ziarna uczciwości tworzą społeczeństwo, w którym korupcja nie może się zakorzenić" – napisał Papież.