Władze Rzymu wprowadziły zakaz odpalania petard i innych materiałów pirotechnicznych od niedzieli 31 grudnia do 6 stycznia włącznie. W rozporządzeniu burmistrza Roberto Gualtieriego wyjątek uczyniono dla spektakli z użyciem fajerwerków przygotowanych przez upoważnione do tego osoby. Różne sylwestrowe zakazy wydały władze wielu miast i miejscowości w całych Włoszech..

W Wiecznym Mieście zakaz petard obowiązuje kolejny rok z rzędu, ale pozostaje na papierze. W noc sylwestrową w stolicy słychać zawsze eksplozje i kanonady.

W Neapolu, gdzie powitanie nowego roku jest najhuczniejsze, wprowadzony został zakaz odpalania materiałów pirotechnicznych, w tym petard i rac w rejonie masowych uroczystości powitania nowego roku, między innymi na nadmorskiej promenadzie. Ponadto ze względów bezpieczeństwa obowiązywać będzie od soboty do poniedziałku zakaz sprzedaży i konsumpcji napojów w opakowaniach szklanych, ze sztywnego plastiku i w puszkach.

Także w mieście Caserta niedaleko Neapolu władze zabroniły odpalania petard.

We Florencji wprowadzony został od 31 grudnia do 7 stycznia zakaz petard i rac oraz sprzedaży na wynos i konsumpcji napojów w szklanych butelkach na ulicach i placach. Za odpalanie materiałów pirotechnicznych grozi do 500 euro kary.

Użycia fajerwerków zakazano także w innych miastach w Toskanii, w tym w Livorno i Sienie.

Jak co roku policja konfiskuje w tych dniach we Włoszech setki kilogramów nielegalnych petard i rac, sprzedawanych bez atestu. Najpotężniejsze z nich, ostrzega, zagrażają życiu i zdrowiu.