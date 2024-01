W środę ukaże się nowa edycja katechizmu Kościoła katolickiego dla młodzieży - "Youcat". Papież Franciszek napisał we wstępie, że młodzi ludzie znajdą w nim "password" do prawdziwie radosnego życia. Słowa papieża opublikował w poniedziałek włoski dziennik "La Stampa".

Franciszek podkreślił: "+Youcat+ to katechizm Kościoła katolickiego z myślą o młodzieży. Oparty jest na wielkim Katechizmie Kościoła katolickiego, ale prezentowany jest ze stylem i rytmem, który - jestem tego pewien - sprawi, że przeżyjecie doświadczenie życia chrześcijańskiego dokładnie jako nadzwyczajną i fascynującą przygodę spotkania i poznania Jezusa".

Dodał, że postawienie sobie pytania: "Co zrobiłby Chrystus na moim miejscu?" to "password do prawdziwego, radosnego życia".

Jak zaznaczył, polega to na patrzeniu i ocenianiu tego, co przydarza się w życiu oraz podejmowanie decyzji oczami Jezusa i z takimi samymi uczuciami, jakie uosabiał.

"Youcat" (od angielskiego Youth Catechism) ukazał się po raz pierwszy w 2011 roku i zawiera odpowiedzi na ponad 500 pytań dotyczących wiary. W jego redagowaniu uczestniczyli też młodzi katolicy.

