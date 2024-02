Setki sudańskich dzieci bez opieki w obozach dla uchodźców w Czadzie  

Sytuacja darfurskich dzieci stała się jeszcze trudniejsza od czasu wstrzymania pomocy przez organizację Hayat, która opiekowała się nimi od listopada ubiegłego roku.

Według relacji jednego z sudańskich uchodźców, dla lokalnego radia Dabanga, ​około 700 dzieci przybyło bez opieki do obozu wraz z innymi uchodźcami z zachodniego Darfuru.

Z kolei wg relacji innej mieszkanki obozu Irdimi, organizacja Hayat, która od listopada ubiegłego roku zapewniała dzieciom opiekę i wsparcie, zaprzestała swojej działalności wskutek "wygaśnięcia umowy i przeniesienia obowiązków na inną organizację zajmującą się opieką nad dziećmi”.

Mieszkańcy obozu wskazują na trudne warunki, w jakich przebywają dzieci, które stały się "zależne od innych uchodźców, jeśli chodzi o wszystkie ich potrzeby, łącznie z dziećmi chorymi lub mającymi specjalne potrzeby, których potrzeb nie jesteśmy w stanie w pełni zaspokoić”.

Radio Dabanga podało również, że w połowie stycznia, co najmniej pięcioro sudańskich dzieci zmarło z głodu w obozie Iridimi.

Również w innym obozie - Tuloum, we wschodnim Czadzie, uchodźcy doświadczają pogarszających się warunków życia, między innymi trudności w dostępie do wody.

Według co tygodniowych danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) tylko w okresie od 11 do 18 stycznia ok. 634 tys, mieszkańców Darfuru przekroczyło granicę ze wschodnim Czadem, co czyni Czad krajem przyjmującym największą liczbę sudańskich uchodźców .

Trudności doświadczają również mieszkańcy miasta Babanousa, położonego w sudańskiej prowincji Kordofan Zachodni, uciekający przez przed przemocą, jaka wybuchła tam w styczniu oraz postępującym brakiem żywności.

Według oficjalnych danych około 65 tys. osób zostało wysiedlonych z Babanousa w wyniku starć między Sudańskimi Siłami Zbrojnymi (SAF) a Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF), a dziesiątki zginęło w wyniku ostrzału artyleryjskiego i nalotów.