Sejm: 16 maja wysłuchanie publiczne ws. projektów ustaw dot. aborcji  

Na 16 maja na godz. 10.00 zwołane zostało wysłuchanie publiczne w sprawie wszystkich czterech projektów zmian w przepisach dotyczących aborcji, które zostały zgłoszone przez Lewicę, Koalicję Obywatelską i Trzecią Drogę. Termin zgłaszania się organizacji do udziału w wysłuchaniu publicznym mija na 10 dni przed spotkaniem w Sejmie – poinformowano we wtorek na posiedzeniu komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów.

Dzisiejszy porządek posiedzenia komisji nadzwyczajnej "do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży" obejmował tylko jeden punkt. Dotyczył on wniosku o przeprowadzenie wysłuchania publicznego, którego przedmiotem ma być treść wszystkich czterech projektów, zgłoszonych przez Trzecią Drogę, Koalicję Obywatelską i Lewicę. Wniosek taki w ubiegłym tygodniu skierowała do marszałka Sejmu Szymona Hołowni przewodnicząca komisji nadzwyczajnej Dorota Łoboda (KO).

– Po raz pierwszy od bardzo dawna projekty dotyczące legalnej aborcji trafiły do prac Sejmu. Większość sejmowa zadecydowała o skierowaniu ich do komisji nadzwyczajnej i o jej utworzeniu. Zdajemy sobie doskonale sprawę, że te projekty przez olbrzymią część społeczeństwa są bardzo wyczekiwane, budzą niezwykłe zainteresowanie, ale też emocje społeczne – powiedziała Dorota Łoboda.

– Chcemy, żeby strona społeczna uczestniczyła w procesie stanowienia prawa i dlatego dziś decydujemy o tym, aby umożliwić obywatelkom i obywatelom zabranie głosu podczas wysłuchania publicznego – dodała przewodnicząca komisji nadzwyczajnej pzed głosowaniem wniosku.

Członkowie komisji przyjęli wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego bez głosu sprzeciwu. Odbędzie się ono w czwartek 16 maja o godz. 10.00.

– Zgodnie z przepisami, każda organizacja, każda obywatelka i każdy obywatel będą mieli prawo zgłoszenia się. Informacja będzie na stronach sejmowych, proces będzie jasny i transparentny – dodała Dorota Łoboda. Poinformowała też, że termin zgłoszeń organizacji i osób indywidualnych chcących wziąć udział w wysłuchaniu publicznym mija na 10 dni przed wyznaczoną datą wysłuchania w Sejmie.

Przed zamknięciem posiedzenia Joanna Borowiak (PiS) zwróciła uwagę na brak harmonogramu prac komisji nadzwyczajnej. – Nie chciałybyśmy się o nim dowiadywać z mediów. W mediach słyszymy, jak te prace będą przebiegały, a z całą pewnością harmonogram prac powinien być zaplanowany – argumentowała.

Dorota Łoboda poinformowała, że harmonogram prac zostanie przyjęty przez prezydium komisji nadzwyczajnej przed jej kolejnym posiedzeniem. Ma się ono odbyć w maju, po wysłuchaniu publicznym.

W poniedziałek w Studiu PAP Dorota Łoboda poinformowała, że obecnie zbiera opinie prawne i merytoryczne dotyczące oceny zgodności poszczególnych projektów z konstytucją, dlatego trudno na razie określić dokładny harmonogram prac komisji. Dodała, że chciałaby, aby posiedzenia odbywały się średnio co dwa tygodnie, wraz z posiedzeniami Sejmu.

Jak dodała, w toku prac komisji będzie zmierzać do "połączenia w jeden" wszystkich trzech projektów dotyczących legalizacji aborcji, a rolą komisji jest "wypracowanie jakiegoś porozumienia" w ramach koalicji 15 października, choć w kwestii aborcji widoczne są w niej różnice.

Drugim celem jest wyjście z komisji także projektu Lewicy o dekryminalizacji pomocnictwa przy aborcji. Ponadto Dorota Łoboda zadeklarowała, że komisja z całą pewnością nie będzie zamrażarką dla tych projektów.

Dwa projekty w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych złożyła w Sejmie Lewica. Jeden z nich zakłada legalizację aborcji na życzenie do 12. tygodnia ciąży bez podania przyczyny, a do 24 tygodnia w przypadku „gdy występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu”. Drugi natomiast dotyczy wykreślenia penalizacji aborcji z Kodeksu karnego. Przerwanie ciąży do 12. tygodnia za zgodą kobiety nie byłoby uznawane wówczas za przestępstwo.

W myśl projektu Koalicji Obywatelskiej „osoba w ciąży” ma „prawo do świadczenia zdrowotnego” w postaci aborcji w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

Projekt Trzeciej Drogi natomiast zakłada powrót do tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 r., czyli odwrócenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r., który stwierdzał, iż aborcja dokonana w przypadku przesłanki eugenicznej jest niezgodna z Konstytucją RP. Politycy Trzeciej Drogi chcą w następnym kroku przeprowadzenia referendum.

Od 2021 r., po orzeczeniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r., aborcja jest w Polsce dopuszczalna w dwóch przypadkach: gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety oraz gdy jest efektem czynu zabronionego (gwałtu lub kazirodztwa).

