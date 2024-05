"Był o włos od śmierci"  

"To była bardzo osobista rozmowa o tym, jak się czuje" - przekazał Pellegrini. Dodał, że nie mógł poruszać tematów politycznych, a rozmowa trwała kilka minut. Ujawnił, że Fico jest pod wpływem leków i życzył politykowi, którego zna od ponad 20 lat, szybkiego powrotu do zdrowia.

Prezydent elekt zaapelował do Słowaków, aby zastanowili się nad tym, co wydarzyło się w środę i zdali sobie sprawę z tego, że na Słowacji została przekroczona czerwona linia. Należy odrzucić przemoc, aby kraj mógł powrócić do normalnego życia politycznego - podkreślił Pellegrini.