Św. Anna zaprasza do Lubartowa

Babcia Jezusa szczególną cześć odbiera w Lubartowie. Piękna bazylika, w której w głównym ołtarzu umieszczony jest obraz św. Anny, przyciąga pielgrzymów cały rok.

– Z różnymi sprawami ludzie zwracają się do św. Anny. Małżonkowie, którzy nie mają dzieci, proszą tu o potomstwo, młodzi ludzie modlą się o dobrego współmałżonka, a rodziny w kryzysie proszą o ratunek. Spraw jest wiele i wiele z nich rozwiązuje się za wstawiennictwem św. Anny, babci Jezusa – mówi ks. Andrzej Juźko, proboszcz parafii św. Anny w Lubartowie.

Od pięciu lat w tym miejscu trwa także nieustająca modlitwa za małżeństwa zagrożone rozpadem. Każdy może włączyć się w to dzieło i codziennie odmawiać krótką modlitwę w tej intencji.

– Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, że wiele osób chce w taką modlitewną krucjatę się włączyć. Kryzys w małżeństwie dotyka dzisiaj wielu ludzi. Świat proponuje proste rozwiązania: jak wam źle, to niech każdy idzie w swoją stronę, ale to nie jest dobre rozwiązanie. To, co wartościowe, wymaga trudu, wysiłku, dialogu. Wtedy jesteśmy w stanie docenić to, co mamy i dbać o to. Pomocą w trudnych relacjach małżeńskich jest modlitwa. Za małżonków w kryzysie modlą się często ich bliscy, rodzice, dzieci, znajomi, polecając św. Annie te trudne sprawy, a ona zanosi je do Jezusa, który swojej babci nie odmawia – mówi ksiądz proboszcz.

Najwięcej pielgrzymów do Lubartowa przybywa 26 lipca na uroczystości odpustowe, na które zapraszają duszpasterze sanktuarium.

W piątek 26 lipca 2024 r. sumie odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp. Stanisław Budzik, metropolita lubelski.

Msze św. o godz. 7.30 i 18.00 – dla wszystkich oraz o godz. 9.00 dla dzieci odprawi ks. dr Adam Jaszcz, kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

W wigilię uroczystości – w czwartek 25 lipca o godz. 18.00 – Mszy św. i procesji różańcowej ulicami miasta z kopią obrazu św. Anny będzie przewodniczył bp Adam Bab.

W niedzielę, 28 lipca – Mszy św. dziękczynnej w Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych przewodniczył będzie i homilię wygłosi bp Józef Wróbel.