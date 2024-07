„Święci” w sercu Paryża: festiwal francuskiej młodzieży  

Dzisiejsza młodzież potrzebuje wspólnoty i pozytywnego doświadczenia Kościoła. Wskazują to na to członkowie francuskiej służby na rzecz ewangelizacji i powołań, która działa przy episkopacie Francji. Przygotowują oni w Paryżu wyjątkowy festiwal młodych, który odbędzie się na wzgórzu Montmartre, w dniach od 30 sierpnia do 1 września. Stanowi on przedłużenie pozytywnego doświadczenia, jakim było spotkanie francuskiej młodzieży w ramach Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.