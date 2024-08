Prośmy o dar potomstwa  

Od niespełna roku proboszczem w Gródku nad Dunajcem jest ks. Grzegorz Kiełbasa. W tym krótkim czasie pojawiło się kilka nowych inicjatyw duszpasterskich - ot, choćby we wrześniu 2023 r. odbyło się pierwsze w historii parafii nabożeństwo fatimskie. 28 lipca br. w czasie Sumy w kościele parafialnym ks. Grzegorz poświęcił wykonaną specjalnie dla parafii figurę św. Joachima. Modlitwie liturgicznej Kościoła towarzyszył śpiewem i muzyką zespół Gloria Dei z parafii pw. św. Józefa w Oświęcimiu. Figura św. Anny jest już w warsztacie rzeźbiarskim, ale jej wprowadzenie do kościoła planowane jest w przyszłym roku.

Jak tłumaczy ks. Grzegorz, powodów takiej fundacji jest kilka. - Pierwszy jest związany z programem ikonograficznym i teologicznym dla naszego kościoła. Otóż, w głównym ołtarzu mamy Matkę Bożą, patronkę naszej parafii. Uznaliśmy, że dobrym pomysłem będzie umieścić na filarach między nawą a prezbiterium figury rodziców Matki Najświętszej - świętych Anny i Joachima, dziadków Jezusa - opowiada proboszcz. Maryja, Joachim i Anna dają nawiedzającym świątynię obraz rodziny. Ksiądz Kiełbasa od lat podkreśla jej niezwykłe znaczenie, jakie ma w wychowaniu człowieka, w jego wzrastaniu do świętości. Kilka lat temu, jako dyrektor Katolickiego Przedszkola Niepublicznego w Nowym Sączu, doprowadził do nadania placówce imienia Świętej Rodziny i postawienia na dziedzińcu groty z Maryją, Józefem i Jezusem. Teraz obraz rodziny znajdzie się w wystroju świątyni parafialnej.

Innym powodem związanym z fundacją figury św. Joachima, mało raczej obecnego na co dzień w życiu wspólnot parafialnych, było to, że wraz ze św. Anną są patronami, co przypomina nam papież Franciszek, dziadków i osób starszych. - Ludzie starsi zaś są, nie ma co ukrywać, filarami niemal każdej wspólnoty parafialnej. Chcieliśmy, by mieli swoich orędowników w świątyni - tłumaczy proboszcz z Gródka nad Dunajcem.

Wreszcie trzecia rzecz. Co najmniej tak samo ważna, jak dwie wcześniejsze. - Nie zapominajmy, że św. Anna i św. Joachim są patronami małżeństw, szczególnie tych bezdzietnych, długo oczekujących potomstwa. Wiemy, że sami bardzo długo, przez 20 lat, nie mogli się doczekać ani syna, ani córki, nie mogli doczekać się na upragnione dziecko. U Boga wyprosili dar, którym była Maryja, późniejsza Matka Jezusa. Zwróciłem uwagę, kiedy przyszedłem do parafii, że i u nas są takie małżeństwa i - biorąc pod uwagę niewielką liczbę parafian - jest ich dość dużo. Stąd św. Joachim i w przyszłości św. Anna, by byli inspiracją dla nich i wszystkich wspierających do modlitwy o dar potomstwa, ale biorąc pod uwagę fakt, że jedni doświadczeni są trudnościami czy wręcz niemożnością poczęcia dziecka, inni namawiają coraz głośniej do dopuszczenia prawa do powszechnej aborcji, będziemy się modlić także za każde życie ludzkie - obiecuje duszpasterz.

Już od pierwszej środy sierpnia w ramach nowenny do MB Nieustającej Pomocy ruszają nabożeństwa o dar potomstwa przez wstawiennictwo świętych Joachima i Anny. Z czasem, jak mówi proboszcz, będzie chciał zachęcić młode małżeństwa, które będą brały udział w nabożeństwach - nie tylko te z nadzieją czekające na dziecko, ale także te obdarzone potomstwem - do stworzenia grupy modlitewnej, która być może mogłaby działać jak grupa po prostu wspierających się młodych ludzi.