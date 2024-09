Kapsuła Starliner wróciła, astronauci pozostali na ISS

Kapsuła Starliner Boeinga wylądowała w piątek o godz. 22.01 czasu lokalnego (sobota, godz. 6.01 w Polsce) na White Sands Space Harbor w stanie Nowy Meksyk. Nastąpiło to w sześć godzin po odłączeniu od Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).

Starliner wrócił na Ziemię bez dwuosobowej załogi. Z powodów technicznych eksperci uznali to za zbyt niebezpieczne. Kapsuła doświadczyła wycieków helu, który wprowadza paliwo do systemu napędowego, a kilka jej silników nie działało prawidłowo.

Astronauci Barry "Butch" Wilmore i Sunita "Suni" Williams, którzy przebyli na ISS w czerwcu, czekają na przybycie pojazdu SpaceX Crew Dragon, którego start przewidziano na koniec września. Mają wrócić do domu w lutym przyszłego roku - co wydłuża ich zaplanowany pierwotnie na osiem dni pobyt na ISS do ośmiu miesięcy. W tym czasie w kosmicznym laboratorium na ISS przeprowadzą różne eksperymenty.

"Wszystkie trzy główne spadochrony i wszystkie sześć podestów lądowych zadziałały pomyślnie. Kamery nocnego widzenia NASA, zarówno z ziemi, jak i z powietrza, monitorowały lądowanie" - cytuje "NewsNation" relację Centrum Dowodzenia Misją.

BBC wyjaśniła, że po wejściu w atmosferę Ziemi użyto spadochronów, aby spowolnić opadanie kapsuły na White Sands Space Harbor. NASA wcześniej poinformowała, że Butch i Suni są w dobrych nastrojach i w regularnym kontakcie z rodzinami.

Menedżer programu załogowego NASA, Steve Stich przekazał podczas briefingu prasowego, że oboje astronauci są bardzo zaangażowani w swoją pracę.

"Rozumieją teraz, jak ważne jest przejście do następnych etapów i bezpieczne sprowadzenie pojazdu z powrotem" - powiedział Stich.

W 2014 roku Boeingowi i SpaceX powierzono kontrakty na wykonanie komercyjnych lotów kosmicznych dla NASA. Transakcja Boeinga warta był 4,2 mld dolarów, a SpaceX dostał 2,6 mld USD.

BBC przypomniała, że dotychczas SpaceX wykonał dziewięć załogowych lotów w przestrzeń kosmiczną dla NASA, a także kilka misji komercyjnych. Starliner Boeinga był już opóźniony o kilka lat z powodu problemów przy budowie statku kosmicznego. Dwa poprzednie loty bezzałogowe - w 2019 i 2022 roku - także napotkały problemy techniczne.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/ mal/