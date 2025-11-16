info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego
Papież o rocznicy pojednania polsko-niemieckiego

Vatican Media Papież Leon XIV.

Pozdrawiam pielgrzymów polskich, wspominając rocznicę Orędzia pojednania skierowanego przez biskupów polskich do biskupów niemieckich po II wojnie światowej - powiedział Leon XIV w rozważaniu po modlitwie Anioł Pański.

W swoich rozważaniach Leon XIV przypomniał w swym rozważaniu, że w historii Kościoła, męczennicy stanowią przypomnienie, „że łaska Boża jest w stanie przemienić nawet przemoc w znak odkupienia”. Trwając w jedności z naszymi braćmi i siostrami, którzy cierpią z powodu przynależności do Pana Jezusa, Papież wezwał do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej, aby ona nas pocieszała i wspierała.

Papież, nawiązując do zbliżającego się końca roku liturgicznego oraz rozważanej niedzielnej Ewangelii, wskazał, że powinno nas to prowadzić do refleksji nad „trudami historii i końcem świata”. Pan Jezus, który zna nasze serce, wzywa przede wszystkim do tego, aby nie dać się zwyciężyć przez lęk.

„Jego wezwanie jest bardzo aktualne – niestety, rzeczywiście, każdego dnia otrzymujemy wiadomości o konfliktach, klęskach żywiołowych i prześladowaniach, nękających miliony mężczyzn i kobiet – wskazał Leon XIV i dodał – Słowa Jezusa ogłaszają jednak, zarówno w obliczu tych udręk, jak i wobec obojętności, próbującej je ignorować, że agresja zła nie może zniszczyć nadziei tych, którzy pokładają w Nim ufność”.

Współcześni męczennicy

Papież wskazał na trudną sytuację chrześcijan, którzy doświadczają cierpienia z powodu dyskryminacji i prześladować. Wśród krajów, gdzie dochodzi do takich sytuacji wymienił: Bangladesz, Nigerię, Mozambik, Sudan i inne, „z których często dochodzą nas wiadomości o atakach na wspólnoty i miejsca kultu”. Wskazał: „Bóg jest miłosiernym Ojcem i pragnie pokoju między wszystkimi swoimi dziećmi!”.

Aby ustała wszelka przemoc

Leon XIV zapewnił o modlitwie w intencji rodzin w Kiwu w Demokratycznej Republice Konga, gdzie wskutek ataków na cywilów, śmierć poniosło co najmniej dwadzieścia osób. „Módlmy się, aby ustała wszelka przemoc, a wierzący współpracowali dla dobra wspólnego” – zaapelował Papież.

Nie przyzwyczajać się do wojny

„Z bólem śledzę wiadomości o atakach, które nadal dotykają wiele ukraińskich miast, w tym Kijów. Powodują one ofiary śmiertelne i rannych, w tym dzieci, oraz rozległe zniszczenia infrastruktury cywilnej, pozostawiając rodziny bez dachu nad głową, gdy zbliża się zima” - powiedział Leon XIV. Zapewnił także o swojej bliskości z ludnością, która doświadcza trudności. „Nie możemy przyzwyczajać się do wojny i do zniszczenia! Módlmy się razem o sprawiedliwy i trwały pokój w umęczonej Ukrainie” - zaakcentował.

 

VATICANNEWS.VA |

dodane 16.11.2025 13:40

TAGI| ANIOŁ PAŃSKI, ORĘDZIE, PAPIEŻ, ROCZNICA

