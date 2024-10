Poznań: Od niedzieli XXII Ekumeniczne Święto Biblii

Pod hasłem "Wszystko, co czynicie, niech się dokonuje w miłości" odbędzie się XXII Ekumenicznego Święta Biblii. Tegoroczna edycja wydarzenia rozpoczyna się w niedzielę i potrwa do 21 października.

Organizatorem XXII Ekumenicznego Święta Biblii w Poznaniu jest Poznańska Grupa Ekumeniczna. Hasłem święta jest w tym roku cytat z pierwszego Listu św. Pawła do Koryntian: "Wszystko, co czynicie, niech się dokonuje w miłości". "Cytowany tekst apostoła Pawła oczekuje od nas czynów miłości wyrażających się w większej ofiarności, poświęcenia własnych sił do umacniania słabszych. W tego rodzaju aktywnej postawie można dostrzec błogosławieństwo Boże, które prowadzi do duchowego ożywienia w naszym narodzie" - czytamy w przesłaniu na Ogólnopolskie Dni Biblijne 2024, które przygotował Kościół Chrześcijan Baptystów.

Jak podkreślił sup. ks. Sławomir Rodaszyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, współprzewodniczący Poznańskiej Grupy Ekumenicznej, "pragniemy, aby te słowa apostoła Pawła odnajdywały się nie tylko w przestrzeni ludzi wierzących, ale także w całej społeczności Poznania i Wielkopolski. By dotyczyły nie tylko tych, którzy co są wokół nas, ale także i całego stworzenia".

Tegoroczne święto rozpocznie się spotkaniem "Ewangelia w mieście". W niedzielę od godz. 17 w kościele św. Jana Vianneya (ul. Podlaska 10) Biblię czytać i komentować będą: ks. Marcin Kotas (Kościół Ewangelicko-Augsburski) oraz ks. Mirosław Tykfer (Kościół Rzymskokatolicki).

We wtorek wieczorem w Auli UAM zagrają i zaśpiewają muzycy z Chóru i Orkiestry Jordan, a dzień później w Pawilonie spotkają się młodzi ludzie z całego miasta, by razem porozmawiać o tym, "Czego się nie robi z miłości".

W czwartek zaplanowano debatę ekumeniczną, której temat - "Chrześcijanin a sprawiedliwość klimatyczna" - podejmować będzie kwestie zmian w środowisku naturalnym. W auli urzędu marszałkowskiego porozmawiają o tym: prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (Kościół Rzymskokatolicki), ks. prof. Marek Jerzy Uglorz (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. dr Doroteusz Sawicki (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) oraz pastor Michał Prończuk (Kościół Chrześcijan Baptystów). Debatę poprowadzi ks. dr Mirosław Tykfer.

W programie wydarzenia zaplanowano także ekumeniczną modlitwę młodych ze śpiewami z Taiz, w parafii pw. św. Wojciecha, a także koncert Arki Noego w kościele ewangelicko-augsburskim (ul. Obozowa 5).

XXII Ekumeniczne Święto Biblii zakończy Nabożeństwo Słowa w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Piotra i Pawła (21 października), któremu współprzewodniczyć będzie abp Stanisław Gądecki (Kościół Rzymskokatolicki) i abp Jerzy (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

Na wszystkie wydarzenia w ramach XXII Ekumenicznego Święta Biblii wstęp jest wolny.