Były piłkarz reprezentacji Polski zagra w lidze okręgowej

Grzegorz Krychowiak przeszedł do występującego w lidze okręgowej Mazura Radzymin.
Były piłkarz reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak przeszedł do występującego w lidze okręgowej Mazura Radzymin. Potwierdził to prezes klubu Bogusław Król. Defensywny pomocnik w przeszłości występował m.in. w Girondins Bordeaux, Stade de Reims, Sevilli, Paris Saint-Germain i Lokomotiwie Moskwa.
Krychowiak rozegrał 100 meczów w reprezentacji Polski i strzelił w nich pięć goli. W kadrze zadebiutował w 2008 roku za kadencji selekcjonera Leo Beenhakkera. Stał się jednak kluczowym zawodnikiem, gdy drużynę narodową objął trener Adam Nawałka. Wystąpił w Euro 2016, gdy biało-czerwoni dotarli do ćwierćfinału, w którym po rzutach karnych przegrali z Portugalią. 35-latek zagrał też w mistrzostwach świata w Rosji w 2018 roku oraz w mundialu w Katarze w 2022 roku. Ostatni raz w koszulce z orzełkiem wystąpił 10 września 2023 roku w przegranym 0:2 meczu z Albanią w eliminacjach mistrzostw Europy.
Najlepszym okresem w karierze Krychowiaka były lata 2014-2016, gdy występował w Sevilli i był uważany za jednego z najlepszych defensywnych pomocników w Europie. Skutkowało to transferem do PSG. Jednak we francuskim klubie był tylko rezerwowym. W sezonie 2017/18 został wypożyczony do West Bromwich Albion. Potem przeniósł się do ligi rosyjskiej. Razem z Maciejem Rybusem grał w Lokomotiwie Moskwa, a potem przeszedł do Krasnodaru. Swoją karierę kontynuował w saudyjskich klubach Al-Shabab i Abha, gdzie przez krótki czas współpracował z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski Czesławem Michniewiczem.
W sezonie 2024/25 Krychowiak grał w cypryjskim Anarthosisie Famagusta. Od lipca pozostawał bez klubu. Ostatnio piłkarz wypoczywał w Arabii Saudyjskiej wraz z Kubą Grabowskim, czyli znanym raperem Quebonafide, który jest grającym właścicielem Mazura Radzymin. W tym klubie gra również Jakub Rzeźniczak - były piłkarz Legii Warszawa i Karabachu Agdam.
- Grają tutaj jego koledzy: były reprezentant Polski Jakub Rzeźniczak i znany raper Quebo. Te towarzyskie kontakty przesądziły o tym, że przeszedł do Mazura. Prawdopodobnie chce pograć amatorsko na koniec kariery - powiedział PAP prezes klubu Bogusław Król.
Krychowiak za grę w Mazurze Radzymin nie będzie pobierał wynagrodzenia.
- Jesteśmy małym klubem w niewielkim mieście i nie płacimy zawodnikom. Skupiamy się na tym, żeby zapewnić treningi i radość z gry dzieciom. Trenuje u nas prawie 500 dzieci i mamy 26 drużyn w różnych kategoriach wiekowych oraz drużynę dziewcząt. Głównym celem klubu jest szkolenie i wychowywanie młodzieży - wyjaśnił Król.
- Naturalnie jesteśmy bardzo zadowoleni, że takie nazwisko pojawi się u nas w klubie. To dla nas dobry PR. Na nasze mecze może przyjdzie więcej kibiców. Poza tym to duża frajda dla chłopaków z drużyny, którzy będą mogli zagrać z reprezentantem Polski - dodał prezes Mazura Radzymin.
Maciej Gach
