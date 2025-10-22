info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19
rss newsletter facebook twitter

Amunicja, bomby i granaty na budowanym odcinku S19

Okolice Dukli z doliną, w której budowana jest droga  
Andrzej Macura CC-SA 4.0 Okolice Dukli z doliną, w której budowana jest droga
Po prawej zalesiony masyw Cergowej, po lewej masyw z pustelnią św. Jana z Dukli. Budowa trasy wzbudziła wśród ekologów wiele emocji. Między innymi w telewizji można było obejrzeć reklamę, że niszczy się pierwotną puszczę karpacką. Na tych zdjęciach widać jaka to puszcza pierwotna... Swego czasu mowa też była o budowie drogi sąsiednią doliną, tu widoczną w dole po lewej. Jak widać to teren od dawna zagospodarowany przez człowieka

Na tym obszarze toczyły się w 1944 r. ciężkie walki między Armią Czerwoną a III Rzeszą.

Prawie 20 tys. sztuk różnego rodzaju amunicji, 10 bomb lotniczych, 285 pocisków artyleryjskich i 88 granatów moździerzowych znaleziono podczas rozpoznania saperskiego na budowie odcinka drogi ekspresowej S19 Dukla-Barwinek na Podkarpaciu.

Jak poinformował Bartosz Wysocki z rzeszowskiego oddziału GDDKiA, prace na budowie tego odcinka rozpoczęły się w lipcu br. - Pierwsze prace to m.in. rozpoznania saperskie, a te przyniosły ciekawe odkrycia - dodał.

Podczas prowadzonych prac saperskich znaleziono m.in. prawie 20 tys. sztuk różnego rodzaju amunicji, 10 bomb lotniczych, 285 pocisków artyleryjskich i 88 granatów moździerzowych. Są także granaty RG42, F1, miny, pocisk rakietowy, zapalniki oraz amunicja karabinowa czy lotki granatów moździerzowych.

Największe i najbardziej niebezpieczne niewybuchy, takie jak miny czy bomby, zostały przewiezione na poligon, gdzie zostały zdetonowane. Mniejsze znaleziska, jak amunicja, zostały zneutralizowane na miejscu.

Jak podkreślił Wysocki, prace saperskie na tym odcinku wciąż trwają. - Dlatego może się okazać, że tych znalezisk będzie jeszcze więcej - zaznaczył.

Tak duża liczba niewybuchów znaleziona na odcinku, na którym powstaje droga ekspresowa S19, wynika z faktu, że na tym obszarze toczyły się w 1944 r. ciężkie walki między Armią Czerwoną a III Rzeszą. Kluczową częścią operacji karpacko-dukielskiej była jedna z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej - bitwa o Przełęcz Dukielską. Do dzisiaj teren Dukli nazywany jest "doliną śmierci". Szacuje się, że po obu stronach frontu zginęło ok. 200 tys. żołnierzy.

Odcinek S19 pomiędzy Duklą a Barwinkiem (granicą państwa) będzie miał ok. 18 km długości. Wykonawcą jest firma Polaqua, a wartość kontraktu to ponad 1,5 mld zł. Zgodnie z umową zakończenie wszystkich prac planowane jest w II kwartale 2027 r.

Jak podkreślił Wysocki, jest to jeden z trudniejszych odcinków drogi ekspresowej S19 pod względem budowy geologicznej i uwarunkowań środowiskowych.

W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. węzeł drogowy Barwinek, zlokalizowany w miejscu połączenia drogi ekspresowej S19 z istniejącą drogą krajową nr 19. Wybudowanych zostanie też m.in. 15 estakad, a najdłuższa z nich będzie miała 1100 m długości i rozpięta będzie nad doliną na filarach o wysokości ok. 27 m od poziomu terenu. Powstanie również siedem mostów, cztery wiadukty drogowe i pięć przejść dla zwierząt.

Droga ekspresowa S19 będzie częścią szlaku Via Carpatia - kluczowego korytarza łączącego Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W województwie podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 170 km. Aktualnie kierowcy korzystają już z 82 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie - Rzeszów Południe.

Kolejne 84 km trasy Via Carpatia są na różnych etapach realizacji: w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do wniosku o decyzję ZRID. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 22.10.2025 19:34

TAGI| AUTOSTRADY I DROGI, BEZPIECZEŃSTWO, GDDKIA, INWESTYCJE, PAP, TRANSPORT

PRZECZYTAJ TAKŻE
Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników | Włochy: Siostry zakonne zorganizowały kurs samoobrony dla dziewcząt i kobiet | Świętowanie Halloween może być niebezpieczne dla dzieci | Większość ataków psów to efekt błędów człowieka | USA: W tym roku deportowanych zostało ponad 527 tys. imigrantów
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tajemnicze oczyszczenie

ks. Leszek Smoliński

Tajemnicze oczyszczenie

W blasku zniczy, które płoną na niezliczonych nekropoliach całego świata, pojawia się listopadowa refleksja zaduszkowa.

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Maria Sołowiej

Wszystkich Świętych, Dzień Zaduszny

Zewnętrzny wyraz tego, co wewnątrz, jest nam potrzebny.

Za karę posprzątaj

Andrzej Macura

Za karę posprzątaj

No tak: a w nagrodę siedź w bałaganie i w brudzie.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Doland Trump

Trump zagroził Nigerii interwencją militarną

... jeśli rząd tego kraju "nadal będzie pozwalał na zabijanie chrześcijan".

Warszawa, Grób Nieznanego Żołnierza

100-lat temu powstał Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie

Nieznany żołnierz zginął broniąc Lwowa...

Tradycyjnie czy nowocześnie - przestępczość ma się dobrze

Pasażerowie pociągu zaatakowani przez uzbrojonych w noże napastników

Policja aresztowała dwóch mężczyzn.

Lizbona

Lizbona uczciła pamięć kilkudziesięciu tysięcy ofiar trzęsienia ziemi sprzed 270 lat

Spowodowało ono śmierć kilkudziesięciu tysięcy osób.

Paryż, Luwr. Ze współczesną piramidą

Dwie osoby ze wstępnymi zarzutami w związku z kradzieżą klejnotów z Luwru

Ryzyko obrabowania Luwru było "chronicznie niedoceniane".

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Leon XIV: Świętość propozycją dla wszystkich. Św. John Henry Newman Doktorem Kościoła

Pełny tekst.

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Abp Górzyński: Stając przy grobach zmarłych, pamiętajmy, że życie jest darem

Jesteśmy za nie odpowiedzialni.

I tak dzień w dzień...

Ukraina: Rosja zaatakowała 146 środkami powietrznymi

Jedna osoba zabita i 18 rannych.

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Polscy ludzie Kościoła i kultury zmarli w ciągu minionych 12 miesięcy

Także o nich warto pamiętać w najbliższy weekend.

bp Janusz Ostrowski

Bp Ostrowski: istotą obchodów Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego jest wiara w życie wieczne

Idąc na cmentarz warto zadać sobie pytanie, po co to robię?

Pete Hegseth

USA i Indie podpisały 10-letnią ramową umowę obronną

Umowa postrzegana jest jako krok w kierunku wzmocnienia strategicznego partnerstwa pomimo istniejących różnic.

Wrogowie? A nie partnerzy?

Łotwa: Parlament zdecydował o wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej

Głosowanie poprzedziła wielogodzinna debata.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 02.11.2025
« » Listopad 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
13°C Niedziela
rano
16°C Niedziela
dzień
17°C Niedziela
wieczór
15°C Poniedziałek
noc
wiecej »
 