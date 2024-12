Zachęcił „wszystkich ochrzczonych, którzy z radością wejdą do tej katedry, aby poczuli uzasadnioną dumę i przyswoili swoje dziedzictwo wiary”. Wyraził nadzieję, że ludzie „ze wszystkich środowisk, religii, języków i kultur”, którzy będą ją odwiedzać, w tym „wielu poszukujących absolutu i sensu swojego życia”, w świadectwie wspólnoty chrześcijańskiej „poczują radość poznania i miłowania Pana, który stał się bliskim, współczującym i czułym”. „Niech, wznosząc oczy ku tym sklepieniom, które odzyskały światło, mają udział w Jego niezawodnej nadziei” – wezwał papież.

Jego przesłanie odczytał nuncjusz apostolski we Francji abp Celestino Migliore.

Publikujemy polskie tłumaczenie papieskiego przesłania:

Do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Laurenta Ulricha

Arcybiskupa Paryża

Bardzo się cieszę, łącząc się z Tobą, Ekscelencjo, w myślach i modlitwie, jak również ze wszystkimi zgromadzonymi wiernymi, a także ze wszystkimi obecnymi, w tym uroczystym dniu, w którym wasza katedra została ponownie otwarta dla kultu. Wszyscy mamy wciąż w pamięci straszliwy pożar, który poważnie uszkodził tę budowlę pięć lat temu. Serca były przerażone w obliczu groźby, że zniknie arcydzieło chrześcijańskiej wiary i architektury, odwieczne świadectwo narodowej historii. Dziś smutek i żałoba ustąpiły miejsca radości, świętowaniu i uwielbieniu.

Składam wyrazy uznania wszystkim, a zwłaszcza strażakom, którzy tak odważnie starali się, by uratować ten zabytek historyczny przed katastrofą. Wyrażam uznanie dla stanowczego zaangażowania władz publicznych i wielkiej międzynarodowej hojności, która przyczyniła się do jego odbudowy. Ta energia jest znakiem nie tylko przywiązania do sztuki i historii, ale także - i to jest bardzo budujące! - znakiem, że nadal, od najmniejszych do największych szeroko postrzegana jest symboliczna i sakralna wartość tej budowli.

Chciałbym również wyrazić uznanie dla niezwykłej pracy osób różnych zawodów, które dały z siebie wszystko, aby przywrócić Notre Dame jej dawną świetność. To piękne i pocieszające, że umiejętności z przeszłości zostały mądrze zachowane i udoskonalone. Ale jeszcze piękniejsze jest to, że wielu robotników i rzemieślników wyznało, iż przeżyło to wydarzenie renowacji jako autentyczne doświadczenie duchowe. Poszli w ślady swoich ojców, których wiara, przeżywana w ich pracy, była w stanie zbudować takie arcydzieło, w którym nie ma miejsca na jakąkolwiek bezbożność, niezrozumienie czy pospolitość.

Oby zatem odrodzenie tego godnego podziwu kościoła było proroczym znakiem odnowy Kościoła we Francji. Zachęcam wszystkich ochrzczonych, którzy z radością wejdą do tej katedry, aby poczuli uzasadnioną dumę i przyswoili swoje dziedzictwo wiary. Drodzy wierni Paryża i Francji, ten dom, w którym zamieszkuje nasz Ojciec niebieski, jest wasz; jesteście jego żywymi kamieniami. Ci, którzy poprzedzili was w wierze, zbudowali go dla was: niezliczone przedstawienia i symbole, które zawiera, mają na celu poprowadzenie was z większą pewnością do spotkania z Bogiem, który stał się człowiekiem i do ponownego odkrycia Jego ogromnej miłości.

Ponadto, Notre Dame będzie wkrótce ponownie odwiedzana i podziwiana przez ogromne rzesze ludzi ze wszystkich środowisk, religii, języków i kultur, wielu z nich poszukujących absolutu i sensu swojego życia. Wiem, Ekscelencjo, że drzwi będą dla nich szeroko otwarte i że będziecie chcieli przyjąć ich wielkodusznie i bezinteresownie, jako braci i siostry. Niech w świadectwie Wspólnoty chrześcijańskiej dostrzegają pokój, który obecny jest w jej uwielbieniu, niech poczują radość poznania i miłowania Pana, który stał się bliskim, współczującym i czułym. Niech, wznosząc oczy ku tym sklepieniom, które odzyskały światło, mają udział w Jego niezawodnej nadziei.

Modląc się o wstawiennictwo paryskiej Matki Bożej za Kościół we Francji i cały naród francuski, serdecznie udzielam Tobie i wszystkim obecnym Błogosławieństwa.

U św. Jana na Lateranie, 21 listopada 2024 r.

FRANCISZEK