Rz: Chcą zakazu spowiedzi nieletnich  

Podpisana przez 12 tysięcy osób petycja w sprawie dostępności spowiedzi tylko dla osób pełnoletnich trafiła do Sejmu - informuje w czwartek "Rzeczpospolita".

"Jak pokazują wspomnienia wielu osób, spowiedź to doświadczenie upokorzenia i strachu, zdarzenie traumatyczne, paskudne, którego dzieci nie chciały, a przed którym nie potrafiły się obronić" - głosi petycja, którą zajmie się specjalna komisja w Sejmie.

"Rzeczpospolita" podała, że podpisało się pod nią 12 tys. osób, które domagają się "uchwalenia przepisów wprowadzających w Polsce zakaz spowiadania dzieci poniżej 18. roku życia w Kościele katolickim i innych kościołach, jeśli ją stosują".

Autorem petycji jest Rafał Betlejewski, performer i autor książek, od lat krytycznie wypowiadający się na temat Kościoła. O swoim pomyśle zakazu spowiedzi poinformował już w 2022 roku w mediach społecznościowych. "Spowiedź jest formą psychicznej przemocy. Jest ingerencją w intymny świat dziecka prowadzoną w autorytecie +Boga+" - przekonywał. Zarejestrował wówczas petycję na stronie Avaaz.org, która jest aktywna do dziś. Podpisało się pod nią 12,6 tys. osób.

Performer już w połowie 2023 roku informował o złożeniu petycji w Sejmie, jednak zwrócono mu ją z powodów formalnych, o czym poinformował później poseł KO Marcin Józefaciuk, członek Komisji do spraw Petycji. Poprosił on Betlejewskiego o ponowne złożenie petycji i tym razem stało się to skutecznie.

Z treści opisanej przez gazetę petycji wynika, że "żadna obca osoba dorosła nie ma prawa przesłuchiwać dziecka sam na sam bez nadzoru opiekunów i psychologów", a "spowiednikami dzieci są mężczyźni żyjący w celibacie, którzy nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego".