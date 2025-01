Brazylia: Będą ścigać izraelskich żołnierzy?

Sąd Federalny Brazylii nakazał policji zbadanie możliwości popełnienia zbrodni wojennych w Strefie Gazy przez podróżującego po kraju żołnierza izraelskich sił zbrojnych - poinformował w niedzielę portal Times of Israel, powołując się na media brazylijskie.

Decyzję podjęto po skardze złożonej przeciwko żołnierzowi przez belgijską fundację Hind Rajab (HRF). "Osoba ta (przebywający w Brazylii żołnierz z Izraela) aktywnie przyczyniła się do zniszczenia domów i (pozbawienia) źródeł utrzymania mieszkańców Strefy Gazy" - argumentowała prawniczka HRF Maira Pinheiro, powołując się na dowody w postaci nagrań wideo i zdjęć.

Fundacja złożyła podobne skargi również w innych krajach, m.in. w Belgii czy na Sri Lance.

Brazylijski serwis informacyjny Metropoles podał, że HRF dostarczyła Sądowi Federalnemu 500 stron dowodów, w tym filmy i zdjęcia przedstawiające żołnierza podkładającego w 2024 r. materiały wybuchowe pod domami Palestyńczyków.

Izraelski portal Ynet poinformował następnie, że żołnierzowi udało się już opuścić Brazylię.

Times of Israel przypomniał o ostrzeżeniach, które dowództwo sił zbrojnych Izraela miało przekazać wojskowym. Przestrzegano ich przed wyjazdami za granicę po tym, gdy około 30 żołnierzy walczących w Strefie Gazie zostało oskarżonych o popełnienie zbrodni wojennych.

Osoby te zidentyfikowano na podstawie filmów i zdjęć wykonanych podczas służby w palestyńskiej półenklawie, a następnie opublikowanych w internecie. Już od początku operacji lądowej w Strefie Gazy, czyli od jesieni 2023 r. armia ostrzegała wojskowych przed zamieszczaniem takich treści w sieci ze względu na obawy, że materiały te będą mogły zostać wykorzystane przeciwko nim w ewentualnych sprawach sądowych - przypomniał izraelski portal.

Times of Israel podkreślił, że zagraniczni aktywiści monitorują media społecznościowe w poszukiwaniu materiałów obciążających żołnierzy, by następnie postawić im zarzuty w krajach, do których udają się jako turyści.