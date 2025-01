Polak biskupem w Australii  

Bp Jerzy Kołodziej SDS, ur. 17 maja 1968 r. w Dobrej k. Limanowej. Droga zakonna ks. Jerzego w Zgromadzeniu Salwatorianów rozpoczęła się 7 września 1987 roku, kiedy to wstąpił do nowicjatu Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela w Bagnie. Profesję wieczystą złożył 8 września 1992 roku w Bagnie, a święcenia kapłańskie otrzymał 28 maja 1994 roku w Trzebini z rąk kardynała Franciszka Macharskiego, metropolity krakowskiego. Jeszcze w tym samym roku został skierowany do Regionu Australijskiego Salwatorianów, gdzie podjął pracę duszpasterską w Archidiecezji Perth oraz Diecezji Bunbury w Zachodniej Australii. 1 stycznia 1996 roku został mianowany wikariuszem w parafii św. Antoniego w Greenmount, a od 1997 roku rozpoczął pracę jako kapelan w ChisholmCatholic College. 1 grudnia 1999 roku został wybrany wicesuperioremRegionu Australijskiego Salwatorianów.

W grudniu 2000 roku ks. Jerzy rozpoczął posługę w Diecezji Broken Bay, gdzie pełnił funkcję kapelana w St Leo’s Catholic College (2001–2008), wikariusza w parafii Pymble (2001–2003), East Gosford (2003–2008), a następnie proboszcza w parafii Pittwater (2008–2018). Był aktywnie zaangażowany w duszpasterstwo młodzieży, organizując pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży. Był również członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów w Diecezji Broken Bay. W 2017 roku dołączył do Salwatoriańskiej Komisji Formacyjnej oraz pełnił funkcję ojca duchownego w Domu Formacyjnym Salwatorianów w Melbourne.

Od 16 października 2018 r. do obecnej pory pełnił urząd superiora Regionu Australijskiego Polskiej Prowincji Towarzystwa Boskiego Zbawiciela. Jest też członkiem Rady Katolickich Zgromadzeń Zakonnych w Australii, Rady Kapłańskiej Archidiecezji Perth oraz członkiem Rady Katolickiego Duszpasterstwa Młodzieży, Rady Związku Rodziców Katolickich Szkół oraz Rady biskupiej do spraw Duchowieństwa. Od stycznia 2019 roku jest również dyrektorem Centrum Duchowości Salwatoriańskiej i kapelanem w Biurze Edukacji Katolickiej Zachodniej Australii.

Ks. Jerzy posiada tytuły magistra teologii oraz psychoterapii, a także studia podyplomowe z zakresu terapii uzależnień. Jego praca kliniczna obejmuje lata posługi jako psychoterapeuty w centrum rehabilitacji na Centralnym Wybrzeżu w Nowej Południowej Walii, gdzie prowadził terapię i wspierał osoby w procesie wychodzenia z uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Łącząc doświadczenie duszpasterskie i zawodowe, pomagał wielu osobom w odnajdywaniu drogi do uzdrowienia i odzyskania równowagi życiowej.

Diecezja Bunbury (łac. Dioecesis Bumburiensis, ang. Diocese of Bunbury), to diecezja Kościoła rzymskokatolickiego wchodząca w skład metropolii Perth. Obejmuje swym zasięgiem południowy kraniec stanu Australia Zachodnia. Jest stosunkowo młodą diecezją, powstała bowiem w 1954 r. w wyniku wyłączenia części archidiecezji Perth. Pierwszym jej biskupem został mianowany bp Launcelot John Goody, który przez 14 lat służył diecezji (12 XI 1954 - 18 X 1968), zanim został mianowany arcybiskupem Perth. Kolejni biskupi to bp Myles McKeon (6 III 1969 - 18 II 1982); bp Peter Quinn (26 V 1982 - 20 XII 2000) i bp Gerard Joseph Holohan (11 VI 2001 - 30 VI 2023). Obecnie administratorem apostolskim w diecezji był abp Perth Timothy John Costelloe SDB. Bp Jerzy Kołodziej będzie więc piątym biskupem Diecezji Bunbury.