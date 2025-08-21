Reklama

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy
Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy  
Daniel Torok - @VP on X J.D. Vance (2025)

- Europa będzie musiała ponieść "lwią część" obciążeń związanych z gwarancjami bezpieczeństwa Ukrainy, USA mogą jedynie "pomóc" jeśli to będzie konieczne" - oświadczył w środę wiceprezydent USA J.D. Vance w wywiadzie dla Fox News.

- Nie sądzę abyśmy powinni ponosić ten ciężar (gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy). Uważam, że powinniśmy być pomocni, jeśli to będzie konieczne, w powstrzymaniu wojny i położenia kresu zabijaniu. Ale myślę, że powinniśmy oczekiwać - i prezydent oczywiście tego oczekuje - że Europa będzie tu odgrywać główną rolę - powiedział Vance w programie "Ingraham Angle" telewizji Fox News.

Vance dodał, że niezależnie od tego jaką formę uzyskają te gwarancje, to Europejczycy będą musieli ponieść "lwią część" ciężarów z nimi związanych.

Wcześniej w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt oświadczyła na konferencji prasowej, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować na terytorium Ukrainy w ramach przyszłych gwarancji bezpieczeństwa. Zaznaczyła, że USA mogą pomóc w działaniach koordynacyjnych; możliwe są też inne działania w ramach tych gwarancji.

Dodała, że opracowane mają zostać ramy gwarancji bezpieczeństwa, które będą do zaakceptowania przez strony i które pomogą w zagwarantowaniu długotrwałego pokoju na Ukrainie. (PAP)

jm/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 21.08.2025 08:19

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, DYPLOMACJA, EUROPA, PAP, ROSJA, UKRAINA, USA, WOJNA

