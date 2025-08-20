Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju
rss newsletter facebook twitter

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju  
Tomasz Gołąb /Foto Gość Prymas Polski abp Wojciech Polak

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Reklama


Publikujemy treść wezwania abp. Wojciecha Polaka

Drodzy Siostry i Bracia

W czasie audiencji generalnej, 20 sierpnia br., Ojciec Święty Leon XIV wezwał wszystkich wiernych do przeżycia dnia 22 sierpnia w poście i modlitwie, błagając Pana, aby nas obdarzył pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych.

Odpowiadając na apel papieża Leona XIV, zachęcam wszystkich wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich, abyśmy najbliższy piątek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, czczonej jako Królowa Pokoju, uczynili dniem modlitwy i postu ofiarowanych w intencji pokoju na świecie.

Przed nami, w dniach od 11-14 września 2025 roku, XII Zjazd Gnieźnieński. Po raz kolejny zgromadzimy się w Gnieźnie, aby podjąć refleksję nad drogami, które prowadzą do pokoju. Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy. Ponawiając zaproszenie na Zjazd, jednocześnie proszę, aby najbliższy piątek, 22 sierpnia, stał się dla nas wszystkich, w naszych rodzinach i wspólnotach, dniem szczególnego wołania o dar pokoju na świecie.

Pokój buduje się w sercu i zaczynając od serca – jak uczy nas Leon XIV – wykorzeniając pychę i roszczenia oraz ważąc słowa. Potrzebne jest więc oczyszczenie serca, niezbędne do budowania, do tworzenia relacji pokoju. Niech więc nasza modlitwa i post przeżywany w intencji pokoju na świecie, przyczynią się również do oczyszczenia naszych serc, aby stawały się miejscami pokoju i nadziei.

 

+ Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

VATICANNEWS.VA DODANE 20.08.2025

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, aby 22 sierpnia był dniem modlitwy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie oraz na całym świecie.  »

więcej »

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 20.08.2025 15:52

TAGI| MODLITWA O POKÓJ, PRYMAS POLSKI

PRZECZYTAJ TAKŻE
Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój | Apel papieża: 7 października modlitwa i post w intencji pokoju na świecie | Prymas: Bóg zachęca do słuchania, uchwycenia pragnień i potrzeb drugiego człowieka, przezwyciężania uprzedzeń | Abp Polak: Radość płynie z pewności, że jesteśmy przez Niego kochani | Abp Polak: Wdrożone zostaną nowe standardy w zakresie ochrony małoletnich. Będzie zespół niezależnych ekspertów | Módlmy się o pokój w Ziemi Świętej! | Prymas Polski: Apelowałbym o więcej opamiętania i szacunku dla siebie nawzajem w czasie kampanii wyborczej | Prymas Polski o "Gościu Niedzielnym": Sięgam po niego z przyjemnością i zainteresowaniem | Broniszewice. Prymas Polski poświęcił kaplicę w Domu Chłopaków | Prymas Polski: Kto ma na względzie miłość, ten szuka zgody, pojednania i dobra dla wszystkich
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Idzie nowe

ks. Włodzimierz Lewandowski

Idzie nowe

Największym wrogiem nowego jest stare, a lepszego to, co dobre.

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Naukowcy zbadali, jak bardzo skurczył się Merkury

Zastosowano nową metodę.

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

Vance: Europa będzie musiała zagwarantować "lwią część" bezpieczeństwa Ukrainy

"USA mogą jedynie pomóc jeśi to będzie konieczne"

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

Premier Estonii: do powstrzymania Rosji potrzebni wszyscy w Europie

"Znając historię, można ją powstrzymać jedynie siłą i jednością"

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 22.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
20°C Piątek
noc
18°C Piątek
rano
21°C Piątek
dzień
22°C Piątek
wieczór
wiecej »

Reklama

 