Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju  

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.



Publikujemy treść wezwania abp. Wojciecha Polaka

Drodzy Siostry i Bracia

W czasie audiencji generalnej, 20 sierpnia br., Ojciec Święty Leon XIV wezwał wszystkich wiernych do przeżycia dnia 22 sierpnia w poście i modlitwie, błagając Pana, aby nas obdarzył pokojem i sprawiedliwością oraz otarł łzy tych, którzy cierpią z powodu trwających konfliktów zbrojnych.

Odpowiadając na apel papieża Leona XIV, zachęcam wszystkich wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i świeckich, abyśmy najbliższy piątek, wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej, czczonej jako Królowa Pokoju, uczynili dniem modlitwy i postu ofiarowanych w intencji pokoju na świecie.

Przed nami, w dniach od 11-14 września 2025 roku, XII Zjazd Gnieźnieński. Po raz kolejny zgromadzimy się w Gnieźnie, aby podjąć refleksję nad drogami, które prowadzą do pokoju. Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy. Ponawiając zaproszenie na Zjazd, jednocześnie proszę, aby najbliższy piątek, 22 sierpnia, stał się dla nas wszystkich, w naszych rodzinach i wspólnotach, dniem szczególnego wołania o dar pokoju na świecie.

Pokój buduje się w sercu i zaczynając od serca – jak uczy nas Leon XIV – wykorzeniając pychę i roszczenia oraz ważąc słowa. Potrzebne jest więc oczyszczenie serca, niezbędne do budowania, do tworzenia relacji pokoju. Niech więc nasza modlitwa i post przeżywany w intencji pokoju na świecie, przyczynią się również do oczyszczenia naszych serc, aby stawały się miejscami pokoju i nadziei.

+ Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski