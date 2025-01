Nowy arcybiskup Waszyngtonu  

Kard. Robert W McElroy urodził się 5 lutego 1954 r. w San Francisco. Studiował historię na Uniwersytecie Harvarda i na Uniwersytecie Stanforda, zaś teologię w Seminarium św. Patryka w Menlo Park i w Jezuickiej Szkole Teologicznej Uniwersytetu Santa Clara w Berkeley. W 1986 r. uzyskał doktorat w zakresie teologii moralnej na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 1980 r. przyjął święcenia kapłańskie w archidiecezji San Francisco. Pracował w parafii św. Cecylii w San Francisco. W latach 1982-1985 pełnił funkcję sekretarza arcybiskupa Johna Quinna. Od 1997 do 2010 roku był proboszczem kościoła św. Grzegorza w San Mateo. W 2005 r. opublikował artykuł na temat odmawiania Eucharystii urzędnikom państwowym z powodu ich pozycji politycznej. Skrytykował tych, którzy przyjmują to, co nazwał „stanowiskiem sankcji”, Ostrzegał, że nakładanie sankcji na jednostki szkodzi Kościołowi, ponieważ sprawia wrażenie przymusu, wzmacnia argument zwolenników aborcji, że Kościół próbuje narzucić swoje przekonania religijne całemu społeczeństwu, bagatelizuje szeroki zakres programu społecznego Kościoła i ma tendencję do „stawiania Kościoła w roli strony w amerykańskim systemie politycznym”. W 2010 r. został biskupem pomocniczym San Francisco, a w 2015 r. biskupem San Diego. Kard. McElroy jest powszechnie uważany za zwolennika papieża Franciszka. Często i obszernie pisał na temat nierówności społecznych i misji Kościoła w zakresie sprawiedliwości społecznej. W swoim pierwszym publicznym wystąpieniu w San Diego zobowiązał się do orędownictwa w sprawie bezdomnych, wspierania kompleksowej reformy imigracyjnej i zakazania posługi duchownej lub innego zatrudnienia w diecezji osobom, które wykorzystywały małoletnich.

Został włączony do Kolegium Kardynalskiego 27 sierpnia 2022 roku. Jest członkiem Dykasterii do spraw Świeckich, Rodziny i Życia oraz Dykasterii do spraw Służby Integralnemu Rozwojowi Człowieka.

Na terenie zamieszkiwanej przez ponad 3 mln osób archidiecezji waszyngtońskiej jest 680 tys. katolików, którzy stanowią 22 proc. ludności. Posługuje im 900 kapłanów, w tym 440 zakonnych. Także na tym terenie znajduje się Katolicki Uniwersytet Ameryki - jedyna instytucją edukacji wyższej utworzona prze amerykański episkopat katolicki.