ONZ: w 2024 r. w Iranie stracono ponad 900 osób

W Iranie wykonano w 2024 r. ponad 900 wyroków śmierci - poinformowała we wtorek agencja AFP, powołując się na dane ONZ. Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Volker Tuerk wyraził zaniepokojenie systematycznie rosnącą liczbą egzekucji w tym kraju.

Według danych ONZ w ubiegłym roku w Iranie stracono w majestacie prawa co najmniej 901 osób. Wysoki Komisarz poinformował, że większość egzekucji miała związek z przestępstwami dotyczącymi narkotyków. Tuerk podkreślił, że wyroki śmierci wykonano też na dużej liczbie dysydentów i osób uczestniczących w antyrządowych protestach w 2022 r. W porównaniu z poprzednimi latami wzrosła liczba straconych kobiet. Według Iran Human Rights w 2024 r. wykonano egzekucje na co najmniej 31 kobietach i była to największa liczba od 2008 r., od kiedy organizacja ta rejestruje przypadki stosowania kary śmierci w Iranie.

ONZ szacuje, że w 2023 r. Teheran przeprowadził co najmniej 853 egzekucje. "To bardzo niepokojące, że liczba (osób) podlegających karze śmierci rośnie z roku na rok. Najwyższy czas, aby Iran położył kres tej fali egzekucji" - oświadczył Tuerk.

Organizacje obrońców praw człowieka oskarżają irańskie władze, że od 2022 r. wykorzystują stosowanie kary śmierci do wzbudzania strachu w społeczeństwie. W połowie ubiegłego roku irański oddział Radia Wolna Europa/Radia Liberty, finansowanego przez USA, poinformował, że w ramach sprzeciwu wobec rosnącej liczby egzekucji, w tym w sprawach politycznych, więźniowie polityczni w irańskich zakładach karnych organizują protesty i piszą petycje na rzecz zniesienia kary śmierci.

Tuerk zwrócił się we wtorek do irańskich władz z apelem o wprowadzenie moratorium na wykonywanie kary śmierci, a w dalszej perspektywie jej zniesienie.