Papież do Polaków: pamiętajcie o osobach starszych z Ukrainy

Papież Franciszek zachęcał w środę Polaków, by pamiętali o osobach starszych z Ukrainy przeżywających tragedię wojny. Podczas audiencji generalnej nawiązał także do obchodzonych w Polsce dni babci i dziadka. Zapewnił też o swojej bliskości mieszkańców Los Angeles, gdzie doszło do katastrofalnych pożarów.