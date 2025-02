30 tys. pacjentów w Polsce jest pod opieką Caritas Polska. Organizacja prowadzi 185 placówek opieki długoterminowej i 62 placówki opieki hospicyjnej i paliatywnej. Roczne utrzymanie hospicjów to ponad 400 mln zł. Kontrakty z NFZ wystarczają tylko na pokrycie podstawowych kosztów - zwraca uwagę organizacja.

W tym roku 33. Światowy Dzień Chorego obchodzony będzie 11 lutego pod hasłem "+Nadzieja zawieść nie może+ i umacnia nas w ucisku".

Caritas Polska, wraz z 44 Caritas diecezjalnymi, tworzy największą w Polsce organizację pozarządową, działającą na rzecz chorych i potrzebujących. "Na terenie całego kraju działa 247 hospicjów i placówek opieki długoterminowej Caritas w tym 185 placówek opieki długoterminowej, 62 placówki opieki hospicyjnej i paliatywnej prowadzonych przez ok. 2300 pracowników i ponad 1700 wolontariuszy" - poinformowała organizacja w przekazanym PAP komunikacie. Zaznaczyła, że każdego roku pod opieką pracowników i wolontariuszy Caritas jest ponad 30 tys. pacjentów.

"Wobec starzejącego się z roku na rok społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na hospicja i miejsca opieki długoterminowej. W 2030 r. w Polsce będzie ponad 10,8 mln seniorów" - zwróciła uwagę organizacja.

Poinformowała, że system finansowania opieki paliatywnej w dużej mierze opiera się na kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia, które wystarczają na pokrycie tylko podstawowych kosztów. "Roczne utrzymanie placówek hospicyjnych Caritas, które łączą profesjonalną opiekę medyczną ze wsparciem duchowym to ponad 400 mln zł. Średni miesięczny koszt opieki nad pacjentem w placówce to ok 6 tys. zł" - zwróciła uwagę organizacja.

Światowy Dzień Chorego w Kościele katolickim przypada 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Ustanowił go w 1992 r. papież Jan Paweł II. Chciał, aby tego dnia w sposób szczególny dostrzec w Kościele miejsce osób cierpiących na duszy i ciele.