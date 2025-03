Paprocka o słowach Tuska ws. listu prezydenta: półhejterska wypowiedź

Szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Paprocka oceniła, że w liście ws. migracji, który prezydent skierował do premiera, zawarto pytania, które nurtują obywateli. Odpowiedzią na to jest półhejterska wypowiedź o tym, że prezydentowi zostało ileś tam dni do końca kadencji - stwierdziła.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę nowelizację ws. ograniczenia prawa do azylu - wcześniej przedstawiciele rządu, w tym premier Donald Tusk, ponawiali apel do prezydenta o jej podpisanie. Prezydent skierował w środę również pismo do premiera ws. ochrony granic kraju, w tym granicy zachodniej. Pytany w czwartek, czy planuje na nie odpowiedzieć, premier odparł, że o tym, co ostatnio robi prezydent, także o jego liście, nie może powiedzieć "niczego dobrego", więc nie będzie tego komentował. "Zostało 131 dni i jakoś damy radę" - dodał, nawiązując do zakończenia kadencji Dudy.

Szefowa prezydenckiej kancelarii oceniła w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia, że mamy obecnie do czynienia z ewidentną próbą zatarcia przez premiera i jego współpracowników wrażenia, które pozostawiły ich działania z czasu kiedy zaczęła się presja migracyjna na granicę. Mowa tu - dodała - m.in. o nazywaniu agresywnych migrantów "biednymi ludźmi" czy propozycjach wpuszczania ich bez kontroli na terytorium Polski.

Paprocka powiedziała, że list prezydenta "jest takim bardzo prostym +sprawdzam+ czy to (co mówi rząd - PAP) to tylko deklaracje na potrzeby kampanii, czy to są tylko deklaracje twitterowe, bo tak pan premier postanowił komunikować się ze społeczeństwem".

"Odpowiedzią na to jest lakoniczna, powiedziałabym taka półhejterska wypowiedź pana premiera o tym, że panu prezydentowi zostało ileś tam dni do końca kadencji. To nie są pytania tylko prezydenta, to są pytania obywateli, którzy chcą żyć w bezpiecznym państwie" - powiedziała. Szefowa prezydenckiej kancelarii przyznała, że po wypowiedzi premiera nie spodziewa się, by ten chciał merytorycznie odnieść się do treści listu.

W swym piśmie prezydent zadał premierowi cztery pytania dotyczące m.in. przekazywania migrantów do Polski przez władze Niemiec, realizację unijnego paktu migracyjnego, w tym budowę centrów integracji cudzoziemców, oraz działania na rzecz uzyskania unijnego wsparcia na ochronę zewnętrznej granicy UE. Wskazał w nim też, że kwestia bezpieczeństwa polskich obywateli, ochrona granic Rzeczypospolitej, jak również wsparcie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy to priorytety jego prezydentury.

Pytana bezpośrednio o nowelizację ws ograniczenia prawa do azylu, Paprocka odparła, że "budziła dyskusję" w tym sensie, że dotykała materii konstytucyjnej oraz takiej, która jest regulowana umowami międzynarodowymi, jednak po dogłębnej analizie prezydent zdecydował o podpisaniu jej. Jak dodała, nie był rozważany wariant skierowania ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. "Zupełnie szczerze powiem, że spodziewam się takiego wniosku raczej ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich, który tutaj zajmował bardzo jasne stanowisko" - powiedziała.

Nowelizacja ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, prace nad którą parlament zakończył 13 marca, stanowi, że rząd może - na wniosek ministra do spraw wewnętrznych - wprowadzić rozporządzeniem czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, przedłużyć to ograniczenie albo je znieść. Rozporządzenie, na mocy którego ograniczenie takie obowiązuje przez 60 dni na granicy z Białorusią, weszło w życie w czwartek.

Okres obowiązywania ograniczenia będzie mógł być przedłużony na kolejny - nie dłuższy niż 60 - okres, po wyrażeniu zgody przez Sejm. Straż Graniczna, mimo ograniczeń, będzie przyjmować wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej od małoletnich bez opieki, kobiet ciężarnych, osób, które mogą wymagać szczególnego traktowania, zwłaszcza ze względu na swój wiek lub stan zdrowia.

Przeciwne przepisom były organizacje społeczne zaangażowane w pomoc uchodźcom. Ich zdaniem nowe przepisy są też niezgodne z konstytucją, a w szczególności z art. 56 ust. 2, gwarantującym cudzoziemcom możliwość ubiegania się o status uchodźcy, oraz z zobowiązaniami międzynarodowymi, takimi jak Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 1951 r.