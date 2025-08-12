Francja: w uroczystość Wniebowzięcia NMP miejsca kultu pod ochroną  

Przed zbliżającą się uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadającą 15 sierpnia, francuski minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau wysłał telegram do prefektów departamentów i szefów służb porządkowych, w którym poprosił ich o wzmocnienie ochrony chrześcijańskich miejsc kultu. Ujawnił, że od stycznia do czerwca br. ministerstwo odnotowało 401 antychrześcijańskich ataków, wobec 354 w tym samym okresie roku 2024, co oznacza wzrost o 13 procent.
Szef resortu spraw wewnętrznych wskazał, że „szczególną uwagę należy zwrócić na nabożeństwa, zgromadzenia, procesje, pielgrzymki, tradycyjnie związane z 15 sierpnia, szczególnie w sanktuariach”. Podkreślił „wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego” w „kontekście żywych napięć międzynarodowych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie”, wymaga „najwyższej czujności, szczególnie w odniesieniu do uroczystości w miejscach o charakterze religijnym”.
Z kolei Laurent de Béchade, przewodniczący świeckiego stowarzyszenia Lutte pour l’égalité dans l’antiracisme (Walka o równość w antyrasizmie) zaalarmował, że „w 2024 roku odnotowano 50 prób podpaleń kościołów, czyli o 30 procent więcej niż w 2023 roku”. Według niego wspomniany przez ministra Retailleau wzrost ataków antychrześcijańskich o 13 proc. w ciągu pierwszych miesięcy 2025 roku jest „bardzo niepokojący” dla wszystkich: wierzących i niewierzących.
Wyraził przy tym ubolewanie, że „Kościół milczy w obliczu tych ataków” i porównał to od ukrywania przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele w przeszłości. Uznał to za „tabu szkodliwe dla chrześcijan i całego społeczeństwa”. Dał przykład agresji woec księdza w Awinionie, którego arcybiskup skrytykował za publiczne wspominanie o doznanym ataku, a także o innym poszkodowanym duchownym, który wycofał swe zawiadomienie z prokuratury w duchu przebaczenia, co de Béchade nazwał postawą „fałszywie pozytywną”.
Szkoda czasu na myślenie. Zacznijmy od tej nieco kontrowersyjnej tezy. Na pierwszy rzut oka wydaje się żenująco naiwna.Nieprawdziwa. A jednak w pewnych sytuacjach jedynie ona dyktuje nam jakąś wątłą ścieżkę postępowania, życia.
18-19 sierpnia odbędą się tam uroczystości Przemienienia Pańskiego.
W kolejnym dniu tzw. szczytu pielgrzymkowego na Jasną Górę dotarło 12 sierpnia siedem dużych pielgrzymek, m.in. aż z „końca Polski”, z Helu, także z Warmii i Białostocczyzny. Trwa szczyt pielgrzymkowy na Jasnej Górze - prawdziwa "pielgrzymia rzeka" zdąża przez Częstochowę do jasnogórskiego sanktuarium.
Prośmy szczególnie o to, abyśmy umieli naszą Ojczyznę kochać i szanować. I wypraszajmy potrzebne łaski, przede wszystkim pokój i pojednanie w naszym Kościele i kraju, bo tylko zjednoczeni jesteśmy silni – zaznacza przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC z okazji zbliżającej się 105. rocznicy „Cudu nad Wisłą”.
UE jest gotowa na gwarancje bezpieczeństwa.
Pozostawili po sobie kamienne narzędzia.
Franciszkanie spodziewają się większej liczby wiernych niż zazwyczaj.
Dwa przykłady z poniedziałkowego poranka pokazujące, jak Ameryka coraz mniej wstydzi się chciwości.