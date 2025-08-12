Francja: w uroczystość Wniebowzięcia NMP miejsca kultu pod ochroną  

Przed zbliżającą się uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przypadającą 15 sierpnia, francuski minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau wysłał telegram do prefektów departamentów i szefów służb porządkowych, w którym poprosił ich o wzmocnienie ochrony chrześcijańskich miejsc kultu. Ujawnił, że od stycznia do czerwca br. ministerstwo odnotowało 401 antychrześcijańskich ataków, wobec 354 w tym samym okresie roku 2024, co oznacza wzrost o 13 procent.

Szef resortu spraw wewnętrznych wskazał, że „szczególną uwagę należy zwrócić na nabożeństwa, zgromadzenia, procesje, pielgrzymki, tradycyjnie związane z 15 sierpnia, szczególnie w sanktuariach”. Podkreślił „wysoki poziom zagrożenia terrorystycznego” w „kontekście żywych napięć międzynarodowych, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie”, wymaga „najwyższej czujności, szczególnie w odniesieniu do uroczystości w miejscach o charakterze religijnym”.

Z kolei Laurent de Béchade, przewodniczący świeckiego stowarzyszenia Lutte pour l’égalité dans l’antiracisme (Walka o równość w antyrasizmie) zaalarmował, że „w 2024 roku odnotowano 50 prób podpaleń kościołów, czyli o 30 procent więcej niż w 2023 roku”. Według niego wspomniany przez ministra Retailleau wzrost ataków antychrześcijańskich o 13 proc. w ciągu pierwszych miesięcy 2025 roku jest „bardzo niepokojący” dla wszystkich: wierzących i niewierzących.

Wyraził przy tym ubolewanie, że „Kościół milczy w obliczu tych ataków” i porównał to od ukrywania przypadków wykorzystywania seksualnego w Kościele w przeszłości. Uznał to za „tabu szkodliwe dla chrześcijan i całego społeczeństwa”. Dał przykład agresji woec księdza w Awinionie, którego arcybiskup skrytykował za publiczne wspominanie o doznanym ataku, a także o innym poszkodowanym duchownym, który wycofał swe zawiadomienie z prokuratury w duchu przebaczenia, co de Béchade nazwał postawą „fałszywie pozytywną”.