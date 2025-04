Polacy należą do najmniej zaangażowanych w pracę w Europie

Zaledwie 10 proc. Polaków uważa, że angażuje się w swoją pracę - wynika z raportu opublikowanego w środę przez Instytut Gallupa, który poddaje analizie emocje pracowników na całym świecie w 2024 r. To jedna z najniższych wartości w Europie - Polska zajęła 32. miejsce na 38 krajów europejskich.

Wśród ankietowanych do mniejszego zaangażowania w pracę zawodową przyznali się obywatele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch, Luksemburga i Francji. Zaś w trójce najbardziej zaangażowanych w działalność zawodową są Rumuni, Albańczycy i Islandczycy. Zaangażowanie definiowane jest przez Gallupa jako entuzjazm i oddanie się wykonywanej pracy.

30 proc. polskich respondentów przyznało się, że dzień przed badaniem odczuwało stres. Najbardziej zestresowanymi pracownikami w Europie, według Gallupa, są mieszkańcy okupowanej przez Turcję części Cypru (65 proc.), a także Malty (58 proc.) i Grecji (56 proc.). Najmniejszy stres wśród Europejczyków odczuwają Duńczycy (20 proc.). Dla porównania 23 proc. respondentów z Ukrainy stwierdziło, że odczuwa stres w miejscu pracy.

Małe zaangażowanie w pracę oraz uczucie stresu wpływa na ogólne samopoczucie polskich pracowników. Zaledwie 36 proc. stwierdziło, że odczuwa satysfakcję z życia, co sprawiło, że Polska znalazła się na 31 miejscu na liście 38 państw europejskich. Pierwsze miejsce zajmują Finowie - dobrostan odczuwa aż 83 proc., ostatnie Cypryjczycy z północnej części wyspy - 18 proc.

Polscy ankietowani mają prawie na pół podzielone zdanie opowiadając na pytanie: czy obecnie jest dobry czas na znalezienie nowej pracy - 51 proc. uważa, że tak.

Dane dotyczące zdrowia emocjonalnego plasują polskich pracowników w połowie listy w porównaniu z innymi krajami europejskimi - 17 proc. stwierdziło, że czuło złość dzień przed badaniem, a 14 proc. przyznało się do smutku. To niższe wartości niż ogólnoświatowe - wśród ankietowanych z blisko 150 krajów i terytoriów stres odczuwało 41 proc., złość - 21 proc., smutek - 22 proc. Co piąty respondent na świecie czuł się samotny.

Gallup szacuje, że 62 proc. pracowników na świecie nie angażuje się w swoją pracę, kosztuje to globalną gospodarkę 8,9 biliona dol., czyli 9 proc. światowego PKB.

Roczny raport Gallupa pod tytułem "State of the Global Workplace" opiera się na wywiadach z ok. 1 tys. osób z każdego kraju na świecie.

Jak podkreślili autorzy raportu, ankieta nie zawierała żadnych pytań odnoszących się konkretnie do obaw związanych ze wykorzystaniem sztucznej inteligencji w miejscu pracy.