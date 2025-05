Pierwsze słowa papieży po ogłoszeniu wyboru  

Gdy z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej wydobędzie się biały dym, protodiakon ogłosi światu z balkonu bazyliki Świętego Piotra "Annuntio vobis gaudium magnum: habemus papam" (oznajmiam wam wielką radość, mamy papieża) i wymieni jego imię i nazwisko oraz imię, jakie przybrał. Następnie nowy papież wejdzie na balkon, udzieli pierwszego błogosławieństwa "Urbi et Orbi" i przywita się z wiernymi.

"Jego pierwsze słowa, gesty, ton głosu pozostają głęboko w pamięci, bo to jest pierwsze wrażenie - powiedziała PAP medioznawca dr Ewa Czaczkowska z UKSW.

Jan Paweł II, stojąc na balkonie 16 października 1978 r., przywitał świat słowami: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Najdrożsi Bracia i Siostry!", mówiąc, że kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu "z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej".

Powiedział też o swoich obawach. "Bałem się przyjąć ten wybór, jednak przyjąłem go w duchu posłuszeństwa dla Pana naszego Jezusa Chrystusa i w duchu całkowitego zaufania Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie" - wyznał.

"Nie wiem, czy będę umiał dobrze mówić w waszym... naszym języku włoskim" - przyznał, prosząc wiernych: "jeżeli się pomylę, to mnie poprawicie". Oświadczył też: "Przedstawiam się wam wszystkim dzisiaj, by wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję, naszą ufność pokładaną w Matce Chrystusa i Kościoła z pomocą Pana Boga i z pomocą ludzi".

Z kolei Benedykt XVI, 19 kwietnia 2005 r., zwracając się do świata "Siostry i bracia", powiedział: "Po wielkim papieżu Janie Pawle II kardynałowie wybrali mnie - prostego i skromnego pracownika winnicy Pańskiej". Dodał, że pociesza go fakt, że "Pan potrafi działać także poprzez narzędzia niedoskonałe".

"W radości zmartwychwstałego Pana i ufni w Jego pomoc, idziemy naprzód. Pan nas wspomoże, a Matka Boża będzie po naszej stronie" - zapewnił Benedykt XVI i udzielił błogosławieństwa.

Papież Franciszek 13 marca 2013 r. powitał na balkonie ponad 100 tys. wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra słowami: "Bracia i siostry, dobry wieczór".

"Wiecie, że konklawe miało za zadanie dać Rzymowi biskupa. Zdaje się, że moi bracia kardynałowie poszli znaleźć go prawie na końcu świata" - dodał. Podziękował za powitanie "wspólnocie diecezjalnej Rzymu", której - jak zaznaczył - jest biskupem.

Pomodlił się następnie za biskupa emerytowanego Benedykta XVI. "Módlmy się razem za niego, by Pan mu błogosławił i Madonna go strzegła" - poprosił. "Teraz zacznijmy ten wspólny szlak biskupa i ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, pierwszego w miłości wśród wszystkich Kościołów. Szlak braterstwa, miłości i wzajemnego zaufania" - powiedział. "Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Módlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo" - zaapelował.

I dodał: "Życzę wam, by ten szlak Kościoła, który dziś zaczynamy, na którym będzie mi pomagał kardynał wikariusz tu obecny, był owocny dla ewangelizacji tego pięknego miasta".

7 maja rozpoczęło się konklawe. Nowego papieża wybiera 133 kardynałów elektorów. Drugiego dnia wyborów (czwartek) przewidziane są dwa głosowania do południa i dwa po południu.

