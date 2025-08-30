Zastrzelono byłego szefa parlamentu Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że we Lwowie zastrzelono w sobotę byłego przewodniczącego ukraińskiej Rady Najwyższej (parlamentu) Andrija Parubija. Sprawca zamachu jest ścigany.

"Minister spraw wewnętrznych Ukrainy Ihor Kłymenko oraz prokurator generalny Rusłan Krawczenko właśnie poinformowali o pierwszych znanych okolicznościach makabrycznego zabójstwa we Lwowie. Zginął Andrij Parubij. Składam wyrazy współczucia rodzinie i bliskim" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

"Wszystkie niezbędne siły i środki zostały zaangażowane w śledztwo i poszukiwanie sprawcy" - dodał prezydent.

W kierunku Andrija Parubija, zabitego w sobotę w zamachu b. przewodniczącego parlamentu Ukrainy, oddano osiem strzałów. Sprawca poruszał się rowerem elektrycznym i miał plecak kuriera jednej z firm dostawczych – poinformowała agencja Interfax-Ukraina.

Agencja powołała się na dziennikarza Witalija Hłahołę, który w oparciu o źródła policyjne napisał w komunikatorze Telegram, że zamachowiec „był kurierem (serwisu dostawczego) Glovo”.

„Według świadków strzelał kurier Glovo, który po tym schował pistolet do torby. Napastnik był ubrany w czarny kask z żółtymi elementami i poruszał się rowerem elektrycznym” – przekazał Hłahoła.

„Według informacji moich źródeł w policji Lwowa, w byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija oddano osiem strzałów” – dodał w kolejnym wpisie.

Wcześniej o śmierci Parubija poinformowały media. Wiadomość potwierdził następnie szef lwowskiej administracji obwodowej Maksym Kozycki.

„W obwodzie lwowskim poszukiwany jest człowiek, który zastrzelił byłego przewodniczącego Rady Najwyższej Andrija Parubija. Zaangażowane są wszystkie służby” – poinformował Kozycki.

Według jego relacji Parubij zmarł przed przyjazdem karetki pogotowia.

„Jesteśmy głęboko poruszeni i oburzeni wiadomością o brutalnym zabójstwie wybitnego męża stanu, bojownika o wolność Ukrainy Andrija Parubija. Zdecydowanie potępiamy tę zuchwałą zbrodnię skierowaną przeciwko narodowi ukraińskiemu i naszej państwowości” – stwierdził zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), abp Światosław Szewczuk w związku z zabójstwem we Lwowie tego polityka i działacza społecznego.

„Andrij Parubij był prawdziwym patriotą, który odegrał kluczową rolę w życiu społecznym i państwowym Ukrainy, zwłaszcza w czasie Rewolucji Godności. Jego służba Ukrainie i poświęcenie są przykładem do naśladowania” – napisał zwierzchnik UKGK. Podkreślił znaczenie rzetelnego śledztwa i ukarania winnych: „Oczekujemy, że organy ścigania przeprowadzą wszechstronne i obiektywne śledztwo w sprawie tego przestępstwa. Tylko sprawiedliwe wymierzenie sprawiedliwości i ukaranie wszystkich, którzy za tym stoją, będzie w stanie zapobiec podobnym tragediom w przyszłości” – stwierdził arcybiskup większy kijowsko-halicki. Złożył też szczere kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego, a także całemu narodowi ukraińskiemu.

„W tym smutnym czasie Ukraiński Kościół Greckokatolicki modli się o wieczny odpoczynek Andrija Parubija. Prosimy Pana, aby przyjął go do swojego niebiańskiego domu. Wieczna mu pamięć i Królestwo Niebieskie!” – napisał abp Światosław Szewczuk.

Urodzony 31 stycznia 1971 w Czerwonogrodzie koło Sokala Andrij Parubij od 1988 r. był zaangażowany w działalność antysowiecką. W 1989 r. został aresztowany za organizację nielegalnego wiecu. W 1991 wszedł w skład rady regionalnej obwodu lwowskiego. W 1994 ukończył historię na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki, odbył aspiranturę w katedrze nauk politycznych i socjologicznych na Politechnice Lwowskiej. Od 1994 do 1998 był radnym miejskim we Lwowie. W 2004 brał udział w pomarańczowej rewolucji jako komendant Ukraińskiego Domu. W 2006 został radnym rady obwodowej. W wyborach w 2007 uzyskał mandat posła do Rady Najwyższej Ukrainy. W 2012 ponownie wybrany do parlamentu. Od listopada 2013 do lutego 2014 należał do przywódców antyrządowych protestów – był tzw. komendantem Euromajdanu i koordynatorem Samoobrony Majdanu, zapewniającej ochronę demonstrantów i bezpieczeństwo w mieście. Po ucieczce prezydenta Wiktora Janukowycza został mianowany sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Pełnił tę funkcję do 7 sierpnia 2014. W wyborach z października tegoż roku uzyskał mandat posła VIII kadencji. 14 kwietnia 2016 zastąpił Wołodymyra Hrojsmana jako przewodniczący ukraińskiego parlamentu Pełnił tę funkcją do 29 sierpnia 2019 r.