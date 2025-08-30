Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Prokuratura: Na miejscu wypadku F-16 odnaleziono kamerę; najprawdopodobniej należała do pilota
Prokuratura: Na miejscu wypadku F-16 odnaleziono kamerę; najprawdopodobniej należała do pilota

Prokuratura: Na miejscu wypadku F-16 odnaleziono kamerę; najprawdopodobniej należała do pilota  
HENRYK PRZONDZIONO Kabina F-16

Na miejscu wypadku samolotu F-16 odnaleziona została kamera; najprawdopodobniej należała do pilota, który zginął w czwartkowej katastrofie - przekazał PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba. Poinformował, że kamera została zabezpieczona, uruchomi ją biegły.

W czwartek po godz. 19 podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu, rozbił się samolot F-16. Pilot, mjr Maciej „Slab” Krakowian, nie przeżył.

W rozmowie z PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba powiedział, że w sobotę po południu odnaleziono kamerę. Jak dodał, najprawdopodobniej to kamera nasobna pilota, który zginął.

- Została zabezpieczona i będzie przekazana biegłemu informatykowi, celem ustalenia czy jest sprawna po pierwsze, a po drugie, zgrania ewentualnych filmów, nagrań, jeśli się takowe znajdują na niej - powiedział PAP prok. Skiba.

Z przekazanych informacji wynika, że jest to niewielka kamera używana często przez sportowców czy pilotów. Najprawdopodobniej był to prywatny sprzęt pilota. Możliwe, że dotarcie do zapisanych na niej danych zajmie biegłemu nawet parę tygodni.

Major Maciej „Slab” Krakowian był jednym z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, liderem Tiger Demo Team. Na co dzień służył w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Nad wyjaśnieniem przyczyn wypadku, w którym zginął mjr Krakowian, pracuje Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego, współdziałając z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową.

Radom: Prokuratura nie potwierdza autentyczności nagrania wskazującego na dezorientacje kontrolera ruchu lotniczego

PAP DODANE 30.08.2025

Radom: Prokuratura nie potwierdza autentyczności nagrania wskazującego na dezorientacje kontrolera ruchu lotniczego

Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie potwierdza autentyczności nagrań z Radomia ujawnionych w sobotę przez TVN24. Nie pochodzą one z materiałów zabezpieczonych w postępowaniu w sprawie wypadku F-16 - poinformował PAP jej rzecznik prok. Piotr A. Skiba. »

PAP |

dodane 30.08.2025 17:35

TAGI| AIRSHOW, F-16

