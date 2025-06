USA i Chiny uzgodniły plan deeskalacji sporu handlowego

Minister handlu USA Howard Lutnick oznajmił we wtorek, że po dwóch dniach rozmów w Londynie delegacje USA i Chin uzgodniły co do zasady ramy planu wdrożenia wcześniejszego porozumienia handlowego z Genewy i deeskalacji sporu. Plan wciąż wymaga akceptacji przywódców mocarstw.

"Dwie największe gospodarki świata osiągnęły porozumienie w sprawie ram umowy. Zaczniemy wdrażać te ramy po zatwierdzeniu przez prezydenta Trumpa, a Chińczycy udadzą się po aprobatę do swojego prezydenta Xi i na tym polegać będzie proces" - powiedział dziennikarzom Lutnick po zakończeniu dwudniowych rozmów z delegacją z Chin.

Lutnick nie zdradził wielu szczegółów ustaleń poza tym, że plan zakłada wdrożenie tych postanowień, które już ustalono podczas pierwszego spotkania delegacji w Genewie, po którym obie strony obniżyły wzajemne cła, a Chiny miały rozluźnić restrykcje na eksport kluczowych metali ziem rzadkich i magnesów używanych m.in. w przemyśle zbrojeniowym i motoryzacyjnym. Administracja Trumpa oskarżała Pekin o niedotrzymywanie tych ustaleń, co ugodziło w amerykańskie firmy. Polityk stwierdził jednak, że po aprobacie nowych "ram" przez przywódców mocarstw, sprawa powinna zostać rozwiązana.

Zasugerował jednocześnie, że USA odwołają część własnych decyzji podjętych w reakcji na chińskie restrykcje. Ale nie jest dotąd jasne, czy - jak donosił wcześniej "Wall Street Journal" - oznacza to, że USA zgodziły się na rozluźnienie ograniczeń eksportowych technologii.

"WSJ" podał we wtorek, powołując się na wtajemniczone osoby, że Chińczycy prowadzili "twarde negocjacje, prosząc stronę amerykańską o znaczące złagodzenie ograniczeń dotyczących sprzedaży technologii i innych produktów do Chin".

Podobne przesłanie po rozmowach zakomunikował chiński wiceminister handlu Li Chenggang, który stwierdził, że w Londynie USA i Chiny "ustaliły ramy wdrożenia konsensusu osiągniętego przez głowy obu państw podczas rozmowy telefonicznej 5 czerwca oraz konsensusu osiągniętego na spotkaniu w Genewie".

Oskar Górzyński