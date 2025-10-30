Coraz więcej środowisk w całej Polsce podejmuje działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci. Już 6 tysięcy instytucji w całej Polsce włączyło się już w kampanię „Dzieciństwo bez przemocy”, której celem jest tworzenie środowisk bezpiecznych dla najmłodszych. Drugi rok z rzędu partnerem inicjatywy jest także Kościół katolicki. Finał kampanii odbędzie się 19 listopada 2025 r. w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.

6 tysięcy szkół, organizacji, instytucji samorządowych i firm zgłosiło już swój udział w ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę wraz z Krajową Koalicją na Rzecz Ochrony Dzieci. W ramach działań zarejestrowano już ponad 3,7 tys. inicjatyw edukacyjnych, a także ponad 2,2 tys. czerwonych iluminacji budynków, które 19 listopada mają wyrazić sprzeciw wobec przemocy wobec najmłodszych.

Na tzw. Mapie Inicjatyw widnieje obecnie 5666 miejsc w całym kraju. Wspólnoty szkolne, parafialne, lokalne organizacje i samorządy pokazują w ten sposób, że dzieciństwo powinno być czasem bezpieczeństwa i rozwoju.

- Każda inicjatywa, nawet ta najmniejsza, ma ogromną moc. To właśnie takie działania tworzą ogólnopolski ruch wspierania dzieciństwa wolnego od przemocy. (…) Każde czerwone światło to symbol sprzeciwu wobec przemocy – podkreśliła Monika Sajkowska, inicjatorka kampanii, przewodnicząca Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci.

Kościół katolicki istotnym partnerem kampanii

Po raz drugi oficjalnie do kampanii włącza się Konferencja Episkopatu Polski. Jak zaznacza Monika Sajkowska, dla organizatorów jest to partnerstwo o dużym znaczeniu społecznym, ponieważ głos Kościoła pozostaje ważnym punktem odniesienia dla wielu rodziców i wychowawców.

– Dla organizatorów kampanii to bardzo ważne partnerstwo, ponieważ głos Kościoła (…) dla wielu Polaków jest głosem znaczącym. Jeśli więc dociera do nich przekaz, że każda forma przemocy wobec dzieci jest zła, że dziecko należy szanować i chronić, to dla nas niezwykle istotny kanał komunikacji – powiedziała w rozmowie z KAI przewodnicząca Krajowej Koalicji na Rzecz Ochrony Dzieci.

W tym roku Biuro Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, we współpracy z Centrum Ochrony Dziecka, przygotowało dodatkowe materiały formacyjne dla katechetów, duszpasterzy rodzin oraz szkół i przedszkoli katolickich. Dokumenty te mają wspierać rozmowy o przeciwdziałaniu przemocy, budowaniu bezpiecznych relacji i rozpoznawaniu sytuacji zagrożenia.

- To właśnie przykład wyraźnego głosu Kościoła, realizowanego na wiele sposobów. Z jednej strony jest wspomniana akcja Episkopatu, z drugiej – inicjatywa Centrum Ochrony Dziecka. To kolejny krok naprzód, ponieważ w ubiegłym roku partnerstwo nie obejmowało jeszcze takich działań. Teraz przygotowano materiały edukacyjne oraz apel przewodniczącego Episkopatu i Komisji ds. Wychowania Katolickiego, skierowany do katechetów, aby podejmowali temat przeciwdziałania przemocy - dodała.

Jak dołączyć do kampanii

Do kampanii może dołączyć każda szkoła, instytucja, organizacja lokalna lub grupa rodziców. Wystarczy zarejestrować inicjatywę edukacyjną lub wydarzenie na stronie dziecinstwobezprzemocy.pl. Organizatorzy udostępniają gotowe scenariusze zajęć i materiałów, które można wykorzystać w pracy wychowawczej, duszpasterskiej lub społecznej. Uczestnicy kampanii mogą także podpisać manifest poparcia i otrzymać certyfikat potwierdzający udział.

Istotnym elementem jest również obecność kampanii w przestrzeni publicznej – poprzez informowanie o niej w mediach społecznościowych oraz udział w ogólnopolskim geście solidarności 19 listopada o godz. 17:00, kiedy budynki w całym kraju zostaną podświetlone na czerwono jako znak sprzeciwu wobec przemocy i wsparcia dzieci, które jej doświadczają.