Zapasy gazu w magazynach UE wynoszą nadal ok. 83 proc.

Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE nadal wynoszą 82,8 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 92,0 proc. W magazynach znajduje się obecnie 945,69 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 75,2 proc., a we Francji to 92,6 proc. We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 94,6 proc., w Austrii 84,1 proc., a w Hiszpanii 86,7 proc. W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 72,6 proc. Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 69,8 proc., a Czesi w 90,7 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 36,43 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 100,3 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 97,6 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.