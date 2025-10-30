Zapasy gazu w magazynach UE wynoszą nadal ok. 83 proc.

W Polsce ponad 100 proc.
Zapasy gazu ziemnego w magazynach UE nadal wynoszą 82,8 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 92,0 proc. W magazynach znajduje się obecnie 945,69 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.
W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 75,2 proc., a we Francji to 92,6 proc. We Włoszech w magazynach wypełnienie gazem wynosi 94,6 proc., w Austrii 84,1 proc., a w Hiszpanii 86,7 proc. W Holandii zapełnienie magazynów gazem wynosi obecnie 72,6 proc. Węgrzy mają magazyny gazu wypełnione w 69,8 proc., a Czesi w 90,7 proc.
W Polsce w magazynach gazu jest 36,43 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 100,3 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 97,6 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe.
Historia liturgii przeczy teorii, że zawsze tak było. Zresztą nie tylko liturgii. Zaś w trwających – nie tylko dziś – wojnach dużych i małych widzę trzy niebezpieczeństwa.
A to tam miały zapaść decyzje o nominacjach oficerskich.
Szefowa resortu rolnictwa wyliczyła "czerwone linie".
Chiny potwierdziły zawieszenie na rok ograniczeń w eksporcie metali ziem rzadkich.
Otwiera to drogę do procesu Josepha Kony'ego, o ile zostanie on pojmany.
"Jesteśmy numerem jeden, Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny na trzecim".
Trafią tam zwierzęta m.in. z zoo oraz cyrków.
Patriarcha jednoznacznie potępił napaść Rosji na Ukrainę.
Dotychczas spowodowała ona śmierć 42 osób.
Według analityków jest to efektem walki pomiędzy poszczególnymi frakcjami o wpływy i pieniądze.