Kard. Pizzaballa obawia się spirali przemocy  

„Siła oszustwa i kłamstwa oślepia nas” - stwierdził łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa. Według patriarchy, Ziemia Święta pilnie potrzebuje w tej sytuacji prawdy Ewangelii. Obawia się on eskalacji przemocy na Bliskim Wschodzie.

Eskalacja przemocy między Izraelem a Iranem prowadzi do „coraz większej spirali przemocy”, obawia się łaciński patriarcha Jerozolimy, kard. Pierbattista Pizzaballa, który w niedzielę w Jerozolimie udzielił święceń diakonatu dwunastu franciszkanom. „Jesteśmy uwięzieni w błędnym kole, z którego nie możemy uciec, w którym poczucie władzy i demonstracja siły, domniemanie, że uratujemy się dzięki naszym potężnym środkom i naszym ludzkim strategiom, krótko mówiąc, oślepia nas siła oszustwa i kłamstwa” - powiedział kardynał w kazaniu, cytowanym przez włoską agencję katolicką SIR.

„Łudzimy się, myśląc, że jesteśmy silni - dodał patriarcha - ale w rzeczywistości jesteśmy słabi, niezdolni do przemyślenia naszej drogi do Bożego planu i jesteśmy zagubieni lub będziemy zagubieni za naszymi kłamliwymi strategiami ludzkiej władzy, które są krótkotrwałe i przynoszą tylko śmierć”. W komentarzu do czytań kardynał podkreślił, że działanie węża w Księdze Rodzaju miało na celu „oddzielenie człowieka od jego Stwórcy poprzez słowa, które tworzą kłamstwo, zniekształcony obraz Boga w sercu człowieka”.

Ludzkość ostatecznie znajduje się w izolacji, ubóstwie i rozproszeniu. „I niestety widzimy to coraz bardziej każdego dnia”, powiedział kardynał. Zamiast tego ludzkość, która przyjmuje słowa Jezusa, odkrywa na nowo prawdę o Bogu, wspólnocie i wzajemnej miłości, która czyni ludzkość bogatą w dobro, w relacje, w życie. „Jak bardzo potrzebujemy tej prawdy dla naszej Ziemi Świętej, dla naszych relacji, dla naszych wspólnot kościelnych i społecznych”, zauważył kard. Pizzaballa. „Dzieło Boga - kontynuował - polega na powolnym prowadzeniu nas do tego nowego sposobu życia i myślenia, komunii”.

W ubiegły piątek Izrael zaatakował Iran w ramach „uderzenia wyprzedzającego”. Irańskie kontrataki - wraz z trwającym konfliktem między Izraelem a Strefą Gazy - podsyciły obawy przed nieodwracalną eskalacją przemocy na Bliskim Wschodzie.